MENAFN - Amman Net)وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، يعقدان لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العملارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2,2% لنهاية شهر كانون الأول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي.المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية تسوق الكترونياعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كتائب القسام تعلن صباح الثلاثاء تدمير ناقلة جند إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة إسرائيليةيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الروابدة: سيتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية عام 2025 01/23/2024 - 15:11 عمان ن

قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إنه تم تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال.

وأضافت الروابدة، في مؤتمر صحفي، أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.

وأشارت إلى أنه تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.

وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.

وأوضحت أنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.

وقالت الروابدة إن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية بخصوص الحد الأدنى للأجور في شهر شباط عام 2023 تضمن الإبقاء عليه عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024."على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024".

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين بأن توجيهات الحكومة بأن تكون وزارة الاتصال الحكومي جسرا للتواصل مع وسائل الإعلام ولتعزيز ثقة المواطنين بالرواية الرسمية.

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