برنامج الأغذية العالمي في الأردن: نحتاج 87 مليون دولار متطلبات تمويلية لـ 6 أشهر

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كشف الموجز القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، كانون الأول 2023، عن حاجة البرنامج في الأردن إلى 86.7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة (يناير - يونيو 2024) كصافي متطلبات التمويل.

ووفقا لخطة البرنامج الاستراتيجية في الأردن 2023-2027، والواردة في الموجز القطري للبرنامج في الأردن بلغت قيمة احتياجات البرنامج في الأردن 997 مليون دولار تم استلام منها 228 مليون دولار، بحيث وضع البرنامج ما قيمته 213 مليون دولار للعام الحالي كصافي متطلبات التمويل منها 86.7 مليون دينار خلال 6 أشهر المقبلة.

وأظهرت نتائج رصد البرنامج للربع الثالث من عام 2023 ارتفاعا في عدد الأسر المشمولة بالبرنامج والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد لتصل إلى 91% من المستفيدين من البرنامج في المجتمع، وإلى نسبة 86% بين الموجودين والمستفيدين في المخيمات.

وكشف التقرير، تضاعف نسبة انسحاب الأطفال من المدارس (12%)، ووصلت عمالة الأطفال إلى 10%، وقبول الوظائف ذات ظروف العمل غير العادلة إلى 31%، مشيرا إلى أن معدل البطالة بين الشباب أصبح "مثيرا للقلق" وذلك لوصوله لنسبة 46%.

وواصل برنامج التغذية المدرسية أنشطته بحيث تم توزيع ألواح التمر لحوالي 30 ألف طالب في مخيم الزعتري ومخيمات الأزرق.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن على بناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود "المزارعين والرعاة" لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

واختتم برنامج الأغذية العالمي بنجاح مشاورات الدراسة الاستراتيجيات المحتملة التي من شأنها تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، والذي سيبدأ في عام 2026 لمدة 4 سنوات، ويستهدف أكثر من 8800 منتج زراعي في شمال الأردن وبشكل غير مباشر يصل إلى 44 ألفاً فرادى.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي ببناء ممر تكميلي من الأردن لتقديم المساعدات الأساسية إلى غزة بالتعاون الوثيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحيث نظم برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 46 قافلة شاحنات تحمل أكثر من 750 طن من الغذاء إلى غزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مساعدات مباشرة، ووصلت القافلة إلى القطاع عبر معبر ابو سالم.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، بحيث يستضيف نحو 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى مسجلين لدى مفوضية اللاجئين مشيرا إلى أن هذا يضيف ضغطاً غير مسبوق على الأردن من ناحية الميزانية والموارد الطبيعية والبنية التحتية والعمالة.

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