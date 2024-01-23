برنامج الأغذية العالمي في الأردن: نحتاج 87 مليون دولار متطلبات تمويلية لـ 6 أشهر

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- Amman Net)
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يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. برنامج الأغذية العالمي في الأردن: نحتاج 87 مليون دولار متطلبات تمويلية لـ 6 أشهر 91 % ارتفاع عدد الأسر المشمولة بالبرنامج والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 01/23/2024 - 16:09 عمان ن
كشف الموجز القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، كانون الأول 2023، عن حاجة البرنامج في الأردن إلى 86.7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة (يناير - يونيو 2024) كصافي متطلبات التمويل.
ووفقا لخطة البرنامج الاستراتيجية في الأردن 2023-2027، والواردة في الموجز القطري للبرنامج في الأردن بلغت قيمة احتياجات البرنامج في الأردن 997 مليون دولار تم استلام منها 228 مليون دولار، بحيث وضع البرنامج ما قيمته 213 مليون دولار للعام الحالي كصافي متطلبات التمويل منها 86.7 مليون دينار خلال 6 أشهر المقبلة.
وأظهرت نتائج رصد البرنامج للربع الثالث من عام 2023 ارتفاعا في عدد الأسر المشمولة بالبرنامج والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد لتصل إلى 91% من المستفيدين من البرنامج في المجتمع، وإلى نسبة 86% بين الموجودين والمستفيدين في المخيمات.
وكشف التقرير، تضاعف نسبة انسحاب الأطفال من المدارس (12%)، ووصلت عمالة الأطفال إلى 10%، وقبول الوظائف ذات ظروف العمل غير العادلة إلى 31%، مشيرا إلى أن معدل البطالة بين الشباب أصبح "مثيرا للقلق" وذلك لوصوله لنسبة 46%.
وواصل برنامج التغذية المدرسية أنشطته بحيث تم توزيع ألواح التمر لحوالي 30 ألف طالب في مخيم الزعتري ومخيمات الأزرق.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن على بناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود "المزارعين والرعاة" لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
واختتم برنامج الأغذية العالمي بنجاح مشاورات الدراسة الاستراتيجيات المحتملة التي من شأنها تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، والذي سيبدأ في عام 2026 لمدة 4 سنوات، ويستهدف أكثر من 8800 منتج زراعي في شمال الأردن وبشكل غير مباشر يصل إلى 44 ألفاً فرادى.
ويقوم برنامج الأغذية العالمي ببناء ممر تكميلي من الأردن لتقديم المساعدات الأساسية إلى غزة بالتعاون الوثيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحيث نظم برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 46 قافلة شاحنات تحمل أكثر من 750 طن من الغذاء إلى غزة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مساعدات مباشرة، ووصلت القافلة إلى القطاع عبر معبر ابو سالم.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، بحيث يستضيف نحو 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى مسجلين لدى مفوضية اللاجئين مشيرا إلى أن هذا يضيف ضغطاً غير مسبوق على الأردن من ناحية الميزانية والموارد الطبيعية والبنية التحتية والعمالة.
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