تشكل الضباب في مناطق إربد عجلون

MENAFN - Amman Net) تشهد مرتفعات عجلون وجرش تشكّلا للضباب "واختفاء شبه كلي لمعالم الطريق" في مناطق طريق إربد عجلون - رأس منيف - صخرة - عبين - القاعدة عنجرة - سوف.

وحذرت مديرية الأمن العام انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة في تلك المناطق حفاظا على السلامة العامة.

ويتأثر الأردن، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وحذرت إدارة الأرصاد في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.