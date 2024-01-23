المنخفض الجوي تريند تويتر وحديث رواد المنصات .. استمع

MENAFN - Amman Net) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تأثر المملكة بأربعة منخفضات جوية متتالية اعتبارا من اليوم

علقت ايمان عبد الهادي :بإذن الله سقيا رحمه

ربي يهون هالايام البارده و الصعبه ع ألمسلمين بكل مكان

وعلقت غادة عرسان : يارب هون هالبرد والشتا على أهلنا بغزة

وأضافت الاء العلي : النا اسبوع بندعي ما يجي منخفض مشان اهالينا بغزة ، يارب هون عليهم هالبرد

وعلق سفيان محمد : بنضل نحكي عن المنخفض قبل ما يجي بأسبوع وبس يجي بطلع منخفض خفيف لا يذكر.. لا تضلوا تنقوا

وعلقت نعمة : احنا بألف خير بس يارب اهلنا بغزة هون عليهم البرد وعظم البرد على الصهاينة الكفار

وعلقت روان محمد : الشتوية هاي لسى ما غرقنا ولا شفتا متانة البنية التحتية، اذا الحكي صحيح والمنخفض قوي ببين كل شي

وما تنسوا دعواتكم لأهلنا بغزة الله يهون البرد عليهم.

وتحدث مركز "طقس العرب" عن بدء اتضاح معالم النشاط المتوقع أن يؤثر على منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن الذي يتأثر اعتبارا من اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مصنف من الدرجة الأولى.

كان هذا ما تداوله رواد المواقع اليوم في امان الله

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