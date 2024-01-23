المنخفض الجوي تريند تويتر وحديث رواد المنصات .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تأثر المملكة بأربعة منخفضات جوية متتالية اعتبارا من اليوم
علقت ايمان عبد الهادي :بإذن الله سقيا رحمه
ربي يهون هالايام البارده و الصعبه ع ألمسلمين بكل مكان
وعلقت غادة عرسان : يارب هون هالبرد والشتا على أهلنا بغزة
وأضافت الاء العلي : النا اسبوع بندعي ما يجي منخفض مشان اهالينا بغزة ، يارب هون عليهم هالبرد
وعلق سفيان محمد : بنضل نحكي عن المنخفض قبل ما يجي بأسبوع وبس يجي بطلع منخفض خفيف لا يذكر.. لا تضلوا تنقوا
وعلقت نعمة : احنا بألف خير بس يارب اهلنا بغزة هون عليهم البرد وعظم البرد على الصهاينة الكفار
وعلقت روان محمد : الشتوية هاي لسى ما غرقنا ولا شفتا متانة البنية التحتية، اذا الحكي صحيح والمنخفض قوي ببين كل شي
وما تنسوا دعواتكم لأهلنا بغزة الله يهون البرد عليهم.
وتحدث مركز "طقس العرب" عن بدء اتضاح معالم النشاط المتوقع أن يؤثر على منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن الذي يتأثر اعتبارا من اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مصنف من الدرجة الأولى.
كان هذا ما تداوله رواد المواقع اليوم في امان الله
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المنخفض الجوي القادم تريند تويتر وحديث المنصات
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