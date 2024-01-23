فيديو.. لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جنديا إسرائيليا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "في حوالي الساعة 16:00 مساء أمس تم إطلاق صاروخ آر بي جي باتجاه دبابة قامت بحراسة القوة التي عملت في منطقة وسط القطاع، وتزامنا مع ذلك وقع انفجار في مبنيين مكونين من طابقين أسفر عن انهيارهما، بينما تواجد معظم أفراد القوة داخلهما وبجوارهما. وعلى ما يبدو انفجر المبنيان نتيجة العبوات الناسفة التي زرعتها قوات الجيش الاسرائيلي فيهما".



وقد أدى ذلك إلى مقتل 21 عنصرا من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.



وأمس أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركافا " بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مبينة أنه "بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مقاتلي القسام ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

