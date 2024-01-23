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السنغال تقابل غينيا لتحقيق العلامة الكاملة بأمم أفريقيا

1/23/2024 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه منتخب السنغال، حامل لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، اختباراً جديداً عندما يواجه غينيا، على ملعب "شارليس كونان باني" فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وسيكون أمام منتخب غينيا مهمة ليست بالسهلة لضمان الصعود لدور الـ16 بدون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث، حيث يكفي المنتخب الغيني التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني، خاصة أنه جمع أربع نقاط وحال تعادله سيتأهل رسميا لدور الـ16.
ولن تكون مهمة المنتخب الغيني سهلة لاسيما أن المنتخب السنغالي سيسعى هو الآخر للفوز بالمباراة لضمان التأهل كأول المجموعة لمواجهة منافس أسهل في دور الـ16، ومن المقرر أن يلتقي متصدر هذه المجموعة في دور الـ16 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.
ورغم تأهل المنتخب السنغالي رسميا لدور الـ16 بعدما حقق الفوز في أول مباراتين على جامبيا بثلاثية نظيفة وعلى الكاميرون 3-1، يسعى حامل اللقب لحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، للتأكيد على أنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة.
ترتيب المجموعة الثالثة

1- منتخب السنغال: 6 نقاط
2 - منتخب غينيا: 4 نقاط
3 - منتخب الكاميرون: نقطة واحدة
4- منتخب جامبيا: بدون رصيد من النقاط

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