بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق

بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق
التاريخ
1/23/2024 9:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إنه تشهد مرتفعات عجلون وجرش تشكل للضباب واختفاء شبه كلي لمعالم الطريق في مناطق ( طريق اربد - عجلون - راس منيف - صخرة - عبين - القاعدة عنجرة - سوف ).
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة في تلك المناطق حفاظاً على السلامة العامة.
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