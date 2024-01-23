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بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق

1/23/2024 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إنه تشهد مرتفعات عجلون وجرش تشكل للضباب واختفاء شبه كلي لمعالم الطريق في مناطق ( طريق اربد - عجلون - راس منيف - صخرة - عبين - القاعدة عنجرة - سوف ).
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة في تلك المناطق حفاظاً على السلامة العامة.



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