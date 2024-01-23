بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، محاولاته للعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أسابيع أن بنزيما استفسر عن إمكانية اللعب مع الميرنجي لمدة 6 أشهر، لكنه لم يحصل على رد إيجابي من إدارة ريال مدريد.
ونقل لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن أحد المصادر أن كريم بنزيما يواصل عرض نفسه على إدارة ريال مدريد، على أمل الحصول على الموافقة بالعودة.
وأضاف المصدر: "بنزيما ليس سعيدا رغم عقده الكبير، فمن الصعب عليه أن يحصل على الراتب الكبير الذي وافق عليه في السعودية.. رغم ذلك يفتقد لريال مدريد".
وتابع: "لا يوجد مهاجم صريح أساسي في ريال مدريد بالوقت الحالي، رغم أن جود بيلينجهام يسجل الكثير من الأهداف".
واختتم: "يكسب بنزيما أكثر بكثير مما كان يتقاضاه في ريال مدريد، لكنه يواجه مشاكل في الحصول على راتبه".
ويواجه بنزيما انتقادات قوية من الإعلام والجمهور السعودي، بسبب تراجع مستواه، وعدم انتظامه في تدريبات اتحاد جدة.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23012024000208011052ID1107757128
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.