بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، محاولاته للعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أسابيع أن بنزيما استفسر عن إمكانية اللعب مع الميرنجي لمدة 6 أشهر، لكنه لم يحصل على رد إيجابي من إدارة ريال مدريد.

ونقل لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن أحد المصادر أن كريم بنزيما يواصل عرض نفسه على إدارة ريال مدريد، على أمل الحصول على الموافقة بالعودة.

وأضاف المصدر: "بنزيما ليس سعيدا رغم عقده الكبير، فمن الصعب عليه أن يحصل على الراتب الكبير الذي وافق عليه في السعودية.. رغم ذلك يفتقد لريال مدريد".

وتابع: "لا يوجد مهاجم صريح أساسي في ريال مدريد بالوقت الحالي، رغم أن جود بيلينجهام يسجل الكثير من الأهداف".

واختتم: "يكسب بنزيما أكثر بكثير مما كان يتقاضاه في ريال مدريد، لكنه يواجه مشاكل في الحصول على راتبه".

ويواجه بنزيما انتقادات قوية من الإعلام والجمهور السعودي، بسبب تراجع مستواه، وعدم انتظامه في تدريبات اتحاد جدة.

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