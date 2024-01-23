Tuesday, 23 January 2024 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الرياضة القطري: النشامى ظهروا بصورة مميزة في كأس آسيا

1/23/2024 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الرياضة والشباب القطري ورئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إن المنتخب الأردني لكرة القدم رفع المستوى الفني للبطولة.
وعبر الوزير القطري في تصريحات للإعلام الرياضي القطري الثلاثاء، عن أمنياته لمنتخب النشامى والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، الوصول إلى أدوار متقدمة.
وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بأداء المنتخب الأردني في مباراته أمام المنتخب الكوري، مؤكدا أن لاعبي النشامى جعلوا المباراة تنتهي بصورة جيدة، وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية من الناحية الفنية، خاصة أن تقدم فريق بحجم المنتخب الكوري بالتسجيل، زاد من صعوبة المهمة، لكن إدارة المباراة من المدرب حسين عموتة، ومستوى اللاعبين العالي جعلا المنتخب يظهر بهذه الصورة المميزة.
وأشار إلى أن المنتخب الأردني قبل بطولة كأس آسيا لعب مباريات ودية، وفاز على منتخب قطر وديا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN23012024000208011052ID1107757127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث