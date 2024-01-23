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منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

1/23/2024 9:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الفراعنة، التي تعرض لها في لقاء الرأس الأخضر، مساء الإثنين.
وخرج الشناوي مصابًا، بعدة دقائق قبل نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.
وقال أبو العلا، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري: "الشناوي تعرض لإصابة في الكتف وسيخضع لآشعة لتحديد مدة غيابه".
وشارك الحارس البديل محمد أبو جبل على حساب الشناوي في اللحظات الأخيرة من لقاء الرأس الأخضر.
ويفتقد منتخب مصر لخدمات قائده محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا بالجولة الثانية لدور المجموعات.
وتأهل منتخب مصر بشق الأنفس بعدما حقق 3 تعادلات في المجموعة الثانية ليحجز الوصافة بعد تعادل غانا مع موزمبيق.

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