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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1/23/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مواجهة الجزائر مع موريتانيا، والسنغال مع غينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
كما تشهد منافسات الجولة الختامية لمجموعات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، مواجهة قوية لعل أبرزها منتخب سوريا مع الهند، فلسطين مع هونج كونج، وإيران مع الإمارات.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
غينيا × السنغال – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
جامبيا × الكاميرون – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max
موريتانيا × الجزائر – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max
أنجولا × بوركينا فاسو – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
سوريا × الهند – 2:30 ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1
أستراليا × أوزبكستان – 2:30 ظهرا
هونج كونج × فلسطين – 6 مساء
إيران × الإمارات – 6 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – 20:30 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسى × ميدلسبره – 11 مساء

ملاعب

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