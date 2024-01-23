مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مواجهة الجزائر مع موريتانيا، والسنغال مع غينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
كما تشهد منافسات الجولة الختامية لمجموعات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، مواجهة قوية لعل أبرزها منتخب سوريا مع الهند، فلسطين مع هونج كونج، وإيران مع الإمارات.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
غينيا × السنغال – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
جامبيا × الكاميرون – 8 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max
موريتانيا × الجزائر – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max
أنجولا × بوركينا فاسو – 11 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
سوريا × الهند – 2:30 ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1
أستراليا × أوزبكستان – 2:30 ظهرا
هونج كونج × فلسطين – 6 مساء
إيران × الإمارات – 6 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – 20:30 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسى × ميدلسبره – 11 مساء
ملاعب
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