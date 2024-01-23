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تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023

1/23/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
يختلف نظام التأهل في النسخة الحالية من البطولة عن النظام التقليدي، ويأتي ذلك بسبب مشاركة 24 منتخبا في البطولة تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.
وتأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023:
المجموعة الأولى:
حجز منتخب غينيا الاستوائية مكانه في دور الـ 16 كمتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على كوت ديفوار في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
ويتواجد منتخب نيجيريا في المرتبة الثانية بعد نهاية دور المجموعات بـ 7 نقاط أيضا، بينم يظل موقف كوت ديفوار معلقا لحين انتهاء منافسات الدور، بامتلاكه 3 نقاط، إلا أن حظوظه في التأهل مرتفعة.
المجموعة الثانية:
كان منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي"هو أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بالفوز في مباراتين في الجولتين الأولى والثانية وفي رصيده 7 نقاط، ثم مصر أتت في الوصافة برصيد 3 نقاط.
المجموعة الثالثة:
ضمن منتخب السنغال حامل اللقب، التأهل إلى الدور المقبل بجمع 6 نقاط في أول مواجهتين، وتتنافس غينيا (4 نقاط) مع الكاميرون (نقطة) على بطاقة الصعود الثانية في الجولة الثالثة.
المجموعة الرابعة:
لا تزال كل الأمور معلقة في المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم منتخبا أنغولا وبوركينا فاسو الصدارة بـ 4 نقاط لكل منهما، وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بنقطتين، تليهما موريتانيا بدون نقاط.
المجموعة الخامسة:
تنتظر المجموعة الخامسة الجولة الأخيرة لحسم أسماء المتأهلين، إذ تتصدر مالي الترتيب بـ 4 نقاط، تليها جنوب إفريقيا وناميبيا (3 نقاط) وتونس في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.
المجموعة السادسة:
تبقى المنافسة محتدمة حتى الجولة الأخيرة في هذه المجموعة أيضا، حيث تتصدر المغرب الترتيب بـ 4 نقاط، تليها الكونغو الديمقراطية وزامبيا (نقطتين) وأخيرا تنزانيا (نقطة).
ما موعد دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟
تبدأ منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 السبت القادم 27 يناير بمواجهة بين متصدر المجموعة الرابعة ضد ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.
ويستمر دور الـ16 لمدة 4 أيام على أن ينتهي الثلاثاء 30 يناير.

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