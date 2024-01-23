وزارة العمل: 18 ألف أردني استفاد من خطة توظيف الأردنيين في قطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن عدد الأردنيين الذين عملوا في قطر منذ نهاية عام 2019 بلغ حوالي 18 ألف عامل.
وقالت الروابدة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للوكيل الإخباري، إن قطر ملتزمة بتشغيل العمالة الأردنية نظرا للكفاءة العالية التي يتمتع بها العامل الأردني.
وأضافت أن الوزارة تسعى للبحث عن أسواق العمل التي تحتاج إلى العمالة الأردنية الماهرة وتوقيع اتفاقيات لتسهيل العمل للأردنيين هناك على غرار الاتفاقية مع دولة قطر.
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