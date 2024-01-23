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وزارة العمل: 18 ألف أردني استفاد من خطة توظيف الأردنيين في قطر

1/23/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن عدد الأردنيين الذين عملوا في قطر منذ نهاية عام 2019 بلغ حوالي 18 ألف عامل.

وقالت الروابدة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للوكيل الإخباري، إن قطر ملتزمة بتشغيل العمالة الأردنية نظرا للكفاءة العالية التي يتمتع بها العامل الأردني.

وأضافت أن الوزارة تسعى للبحث عن أسواق العمل التي تحتاج إلى العمالة الأردنية الماهرة وتوقيع اتفاقيات لتسهيل العمل للأردنيين هناك على غرار الاتفاقية مع دولة قطر.

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