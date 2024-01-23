الهلال الأحمر: الاحتلال يغلق الطرقات المؤدية لمستشفى الأمل

الهلال الأحمر: الاحتلال يغلق الطرقات المؤدية لمستشفى الأمل
التاريخ
1/23/2024 9:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإغلاق طرق مؤدية لمستشفى الأمل في خانيونس؛ بسبب إطلاق قوات النار المستمر من الاحتلال، وأكد أن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل.
يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات والقصف في المنطقة، الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.
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