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الهلال الأحمر: الاحتلال يغلق الطرقات المؤدية لمستشفى الأمل

1/23/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإغلاق طرق مؤدية لمستشفى الأمل في خانيونس؛ بسبب إطلاق قوات النار المستمر من الاحتلال، وأكد أن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل.
يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات والقصف في المنطقة، الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.

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