تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل موعد بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، بسبب التعديلات الأخيرة التي أجراها نظيره الآسيوي.



وكان من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 27 من فبراير المقبل، وتستمر منافساتها حتى الأول من مارس المقبل للعام ذاته.



وذكر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغيير موعد بطولة كأس السوبر المحلي، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة على روزنامة دوري أبطال آسيا".

وتابع البيان الرسمي: "وجاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة".

واختتم بيان الاتحاد السعودي: "وتعمل لجنة المسابقات حاليا مع الأطراف ذات العلاقة، على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة، طبقا لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده".

وتوج فريق الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي للموسم الماضي، بعد فوزه على حساب نظيره الفيحاء في المباراة النهائية للبطولة، التي شهدت إقامتها بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

حيث كانت البطولة في البداية، تقام بمشاركة فريقين فقط، وهما بطل الدوري السعودي، إلى جانب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتم تعديلها الموسم الماضي، لتقام بمشاركة 4 فرق

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