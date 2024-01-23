الملك يزور مديرية الدفاع المدني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مديرية الدفاع المدني، إذ اطلع جلالته على مستوى جاهزية المديرية وآليات العمل والاستجابة في تقديم خدمات الحماية المدنية.



واستمع جلالته، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري حول أهم الخطط والإجراءات المُتبعة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومشاريع التطوير الهادفة لرفع قدرات المديرية وكفاءة العاملين.



كما استمع جلالة الملك إلى شرح قدمه ضباط مختصون من الدفاع المدني حول مشروع تطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية (التوجيه الطبي عن بُعد)، الذي تم استحداثه في الدفاع المدني لتمكين المسعف في الميدان من نقل البيانات الطبية إلى غرف العمليات الرئيسة وأقسام الطوارئ خلال نقل الحالات المرضية للحصول على الاستشارات الطبية وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول للمستشفى.



واطلع جلالته على معرض يضم أحدث الآليات والمعدات التي أُدخلت إلى الخدمة أخيرا بهدف تعزيز كفاءة العمل، ومنها روبوت لمكافحة الحرائق في المناطق الخطرة، وطائرة مسيّرة لإطفاء الحرائق في المواقع المرتفعة والضيقة، ومعدات خاصة بالفرق المتخصصة مثل فريق التعامل مع المواد الخطرة، وفريق البحث والإنقاذ الدولي.



وعبر جلالة الملك عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه مديرية الدفاع المدني ومنتسبيها لتوفير أنواع الحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبجهودهم المبذولة في مختلف الظروف والأوقات.



وأكد جلالته أهمية الاستمرار بمواكبة التطور الحاصل في أنظمة الحماية المدنية، ومواصلة الاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة، والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية ولا سيما في فصل الشتاء.



من جانبه، أكد اللواء الدكتور المعايطة حرص مديرية الأمن العام على تعزيز منظومة الحماية المدنية، وتقديم الدعم وتوفير جميع الإمكانيات الكفيلة ببناء قدرات العاملين في المديرية، والارتقاء بها وفقا لأفضل المعايير والمستويات لتقديم الخدمات الفضلى.

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