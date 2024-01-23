الامن العام يُحذر المواطنين في هذه المناطق - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

بدورها جددت مديرية الأمن العام مساء الثلاثاء تحذيراتها بسبب الظروف الجوية ، واكدت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم للسائقين اثناء القيادة.

وقالت ان مرتفعات عجلون وجرش تشهد تشكل للضباب واختفاء شبه كلي لمعالم الطريق في مناطق (طريق اربد عجلون - راس منيف - صخرة - عبين - القاعدة عنجرة - سوف).

واكدت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم اثناء القيادة في تلك المناطق حفاظا على السلامة العامة .

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وفق الأرصاد الجوية.