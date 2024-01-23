مصر وقطر تبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع طارق على الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في مصر وقطر من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخـول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ وانضمام مصر إلى تجمع“بريكس بلس”.
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وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.
وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.
وأعلن التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.
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