مصر وقطر تبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري

MENAFN - Al-Borsa News) بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع طارق على الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في مصر وقطر من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخـول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ وانضمام مصر إلى تجمع“بريكس بلس”.

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وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.

وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.

وأعلن التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.