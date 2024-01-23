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بوتين يغازل الروس قبل الانتخابات بدعم الأسر الكبيرة

1/23/2024 7:38:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بشأن تدابير الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة“ثلاثة أبناء فأكثر”.

ويتضمن المرسوم بحسب الموقع الرسمي للكرملين، أن تقوم الحكومة بتحديد نموذج موحد لبطاقات تأكيد صفة الأسر الكبيرة في روسيا الاتحادية ورصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكبيرة وتنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي لهذه الأسر من قبل الكيانات الفدرالية الروسية.

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وأوضح الكرملين، أن المرسوم منح الكيانات الفيدرالية في روسيا، تبعاً لخصوصية الكيان، حق توسيع فئة الأسر الكبيرة ووضع تدابير دعم إضافية.

وتشير بعض وسائل الإعلام في روسيا إلى أن هذا المرسوم يرتبط في الغالب بقرب الانتخابات الرئاسية في مارس القادم.

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756735

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