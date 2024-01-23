بوتين يغازل الروس قبل الانتخابات بدعم الأسر الكبيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بشأن تدابير الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة“ثلاثة أبناء فأكثر”.
ويتضمن المرسوم بحسب الموقع الرسمي للكرملين، أن تقوم الحكومة بتحديد نموذج موحد لبطاقات تأكيد صفة الأسر الكبيرة في روسيا الاتحادية ورصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكبيرة وتنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي لهذه الأسر من قبل الكيانات الفدرالية الروسية.
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وأوضح الكرملين، أن المرسوم منح الكيانات الفيدرالية في روسيا، تبعاً لخصوصية الكيان، حق توسيع فئة الأسر الكبيرة ووضع تدابير دعم إضافية.
وتشير بعض وسائل الإعلام في روسيا إلى أن هذا المرسوم يرتبط في الغالب بقرب الانتخابات الرئاسية في مارس القادم.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756735
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