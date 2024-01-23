روسيا تتجه لتمديد البيع الإلزامي للعائدات بالعملات الأجنبية حتى نهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن النائب الأول لرئيس وزراء روسيا، أندريه بيلوؤسوف، أن الحكومة ستقترح تمديد البيع الإلزامي للعائدات بالعملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024، مؤكدا أن هذا الإجراء أظهر فعاليته.
وقال بيلوؤسوف، اليوم الثلاثاء:“لقد أظهرت التدابير المتخذة في هذا المجال فعاليتها وساعدت على استقرار الوضع بسوق الصرف الأجنبي الروسي من خلال تحقيق مستوى كاف من سيولة النقد الأجنبي”.
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وأضاف:” اليوم يمكن الإشارة إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة، يمتثل المصدرون عموماً لمتطلبات المرسوم الرئاسي بهذا الشأن”.
وتابع:“هذا الإجراء جعل بالإمكان تغطية النقص في العملات الأجنبية، التي يحتاجها المستوردون للحفاظ على توريد المنتجات لبلدنا”، موضحا أنه يجري حالياً إعداد مقترح لتمديد هذه الإجراءات حتى نهاية العام الجاري.
يُذكر أنه نتيجة للعقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، فرضت الحكومة الروسية على المصدرين الروس نظام البيع الإلزامي للعادات من العملات الأجنبية للبنك المركزي بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي هذه العائدات.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756734
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