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روسيا تتجه لتمديد البيع الإلزامي للعائدات بالعملات الأجنبية حتى نهاية 2024

1/23/2024 7:38:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن النائب الأول لرئيس وزراء روسيا، أندريه بيلوؤسوف، أن الحكومة ستقترح تمديد البيع الإلزامي للعائدات بالعملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024، مؤكدا أن هذا الإجراء أظهر فعاليته.

وقال بيلوؤسوف، اليوم الثلاثاء:“لقد أظهرت التدابير المتخذة في هذا المجال فعاليتها وساعدت على استقرار الوضع بسوق الصرف الأجنبي الروسي من خلال تحقيق مستوى كاف من سيولة النقد الأجنبي”.

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وأضاف:” اليوم يمكن الإشارة إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة، يمتثل المصدرون عموماً لمتطلبات المرسوم الرئاسي بهذا الشأن”.

وتابع:“هذا الإجراء جعل بالإمكان تغطية النقص في العملات الأجنبية، التي يحتاجها المستوردون للحفاظ على توريد المنتجات لبلدنا”، موضحا أنه يجري حالياً إعداد مقترح لتمديد هذه الإجراءات حتى نهاية العام الجاري.

يُذكر أنه نتيجة للعقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، فرضت الحكومة الروسية على المصدرين الروس نظام البيع الإلزامي للعادات من العملات الأجنبية للبنك المركزي بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي هذه العائدات.

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756734

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