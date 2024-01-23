هبوط سهم زي إنترتينمنت 33% إثر انسحاب سوني من صفقة للاندماج

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم“زي إنترتينمنت” الهندية بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تبعات انسحاب“سوني” اليابانية من اتفاق لدمج وحدتها في الهند مع الأولى، وذلك لفشلهما في تمديد الموعد النهائي لإتمام الصفقة.

وانخفض سهم“زي إنترتينمنت” بنسبة 33.12% إلى 154.75 روبية (1.86دولار) .

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وذكرت“سوني” في بيان صدر الإثنين، أنها أجرت مناقشات حسنة النية لتمديد الموعد النهائي لإتمام صفقة الاندماج بين وحدتها الهندية و”زي إنترتينمنت”، لكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على موعد للتمديد بحلول الموعد النهائي السابق في 21 يناير.

وأشارت“سوني” في بيانها إلى عدم استيفاء الشروط النهائية لصفقة الاندماج بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين، وهو ما قابلته الشركة الهندية بالرفض في بيان منفصل، مشيرة إلى أنها تخطط للجوء إلى التحكيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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