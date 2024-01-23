هبوط سهم زي إنترتينمنت 33% إثر انسحاب سوني من صفقة للاندماج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم“زي إنترتينمنت” الهندية بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تبعات انسحاب“سوني” اليابانية من اتفاق لدمج وحدتها في الهند مع الأولى، وذلك لفشلهما في تمديد الموعد النهائي لإتمام الصفقة.
وانخفض سهم“زي إنترتينمنت” بنسبة 33.12% إلى 154.75 روبية (1.86دولار) .
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وذكرت“سوني” في بيان صدر الإثنين، أنها أجرت مناقشات حسنة النية لتمديد الموعد النهائي لإتمام صفقة الاندماج بين وحدتها الهندية و”زي إنترتينمنت”، لكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على موعد للتمديد بحلول الموعد النهائي السابق في 21 يناير.
وأشارت“سوني” في بيانها إلى عدم استيفاء الشروط النهائية لصفقة الاندماج بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين، وهو ما قابلته الشركة الهندية بالرفض في بيان منفصل، مشيرة إلى أنها تخطط للجوء إلى التحكيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756733
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