كوريا الجنوبية تخطط لإنفاق 75 مليون دولار لإعادة توطين شركاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، لإنفاق 100 مليار وون (74.6 مليون دولار) هذا العام، لدعم الشركات المحلية التي تسعى للعودة إلى الوطن من الخارج.
ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 75% من 57 مليار وون تم تخصيصها لعام 2023، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
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وتخطط سول أيضا لتقديم تخفيضات على ضرائب الشركات لمدة 10 سنوات، مقارنة بالحد السابق البالغ 7 سنوات.
وبالنسبة للشركات التي تستثمر في الصناعات الاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات واللقاحات، ستقدم كوريا الجنوبية دعما بنسبة 45% للاستثمارات التي تتم خارج العاصمة سيئول وضواحيها، مقارنة بنسبة 21% في السابق.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756732
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