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كوريا الجنوبية تخطط لإنفاق 75 مليون دولار لإعادة توطين شركاتها

1/23/2024 7:38:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، لإنفاق 100 مليار وون (74.6 مليون دولار) هذا العام، لدعم الشركات المحلية التي تسعى للعودة إلى الوطن من الخارج.

ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 75% من 57 مليار وون تم تخصيصها لعام 2023، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

وتخطط سول أيضا لتقديم تخفيضات على ضرائب الشركات لمدة 10 سنوات، مقارنة بالحد السابق البالغ 7 سنوات.

وبالنسبة للشركات التي تستثمر في الصناعات الاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات واللقاحات، ستقدم كوريا الجنوبية دعما بنسبة 45% للاستثمارات التي تتم خارج العاصمة سيئول وضواحيها، مقارنة بنسبة 21% في السابق.

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756732

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