إس كيه الكورية تستعيد المركز الثاني من حيث القيمة السوقية محليًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن مجموعة“إس كيه” استعادت مركزها كثاني أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، حيث لعبت وحدة صناعة الرقائق التابعة لها“إس كيه هاينكس” دورا حاسما.
ووصلت القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة التابعة للمجموعة إلى 171 تريليون وون (127.7 مليار دولار) يوم الجمعة، متجاوزة مجموعة إل جي التي سجلت قيمتها السوقية 167 تريليون وون، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد“كوريا سي إكس أو Korea CXO”.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر
وكانت المجموعة قد احتلت سابقا المركز الثاني من حيث القيمة السوقية حتى يناير 2022، عندما دخلت إل جي إنيرجي سولوشن، وحدة تصنيع البطاريات التابعة لمجموعة إل جي، في مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا“كوسبي”، مما تسبب في تراجع مجموعة إس كيه مؤقتا إلى المركز الثالث.
واتسعت الفجوة في القيمة السوقية بين المجموعتين خلال العامين الماضيين بسبب الأداء المتباين في أسواق البطاريات وأشباه الموصلات لأنه في العامين الأخريين شهدت سوق البطاريات إنجازا جيدا، بينما شهدت أشباه الموصلات ركودا.
ومع ذلك، انتعشت القيمة الإجمالية لمجموعة إس كيه في الأشهر الأخيرة، وتجاوزت قيمة مجموعة إل جي على خلفية الانتعاش في صناعة الرقائق وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.
وبشكل خاص، انخفضت القيمة السوقية لشركة إل جي إنيرجي سولوشن إلى 89 تريليون وون من 118 تريليون وون خلال العام الماضي، وانخفضت القيمة السوقية لشركة إل جي تشيم إلى 28 تريليون وون من 43 تريليون وون خلال هذه الفترة.
ومن ناحية أخرى، زادت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس من 82 تريليون وون إلى 102 تريليون وون.
MENAFN23012024000202011048ID1107756731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.