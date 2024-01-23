إس كيه الكورية تستعيد المركز الثاني من حيث القيمة السوقية محليًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مجموعة“إس كيه” استعادت مركزها كثاني أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، حيث لعبت وحدة صناعة الرقائق التابعة لها“إس كيه هاينكس” دورا حاسما.

ووصلت القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة التابعة للمجموعة إلى 171 تريليون وون (127.7 مليار دولار) يوم الجمعة، متجاوزة مجموعة إل جي التي سجلت قيمتها السوقية 167 تريليون وون، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد“كوريا سي إكس أو Korea CXO”.

موضوعاتارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

وكانت المجموعة قد احتلت سابقا المركز الثاني من حيث القيمة السوقية حتى يناير 2022، عندما دخلت إل جي إنيرجي سولوشن، وحدة تصنيع البطاريات التابعة لمجموعة إل جي، في مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا“كوسبي”، مما تسبب في تراجع مجموعة إس كيه مؤقتا إلى المركز الثالث.

واتسعت الفجوة في القيمة السوقية بين المجموعتين خلال العامين الماضيين بسبب الأداء المتباين في أسواق البطاريات وأشباه الموصلات لأنه في العامين الأخريين شهدت سوق البطاريات إنجازا جيدا، بينما شهدت أشباه الموصلات ركودا.

ومع ذلك، انتعشت القيمة الإجمالية لمجموعة إس كيه في الأشهر الأخيرة، وتجاوزت قيمة مجموعة إل جي على خلفية الانتعاش في صناعة الرقائق وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وبشكل خاص، انخفضت القيمة السوقية لشركة إل جي إنيرجي سولوشن إلى 89 تريليون وون من 118 تريليون وون خلال العام الماضي، وانخفضت القيمة السوقية لشركة إل جي تشيم إلى 28 تريليون وون من 43 تريليون وون خلال هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى، زادت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس من 82 تريليون وون إلى 102 تريليون وون.