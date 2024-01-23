برولوجيوم التايوانية لصناعة البطاريات تستهدف بدء الإنتاج الموسع في فرنسا عام 2027

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت صانعة بطاريات السيارات الكهربائية التايوانية“برولوجيوم تكنولوجي – ProLogium Technology” اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع بدء مرحلة الإنتاج الموسع في مصنعها الجديد بفرنسا بحلول عام 2027.
وقال“فنسنت يانج” الرئيس التنفيذي لدى“برولوجيوم” في تصريح صحفي أثناء افتتاح مصنع جديد في شمال تايوان، إن الإنتاج الموسع في مصنع الشركة بفرنسا يجب أن يبدأ عام 2027 في حالة سير كافة الأمور بشكل سلس.
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وأضاف أن“برولوجيوم” لديها كافة الخيارات فيما يتعلق بجمع رأس المال، بما في ذلك طرح الشركة لاكتتاب عام أولي، وأنه يجري دراسة هذه الخطوة في الوقت الراهن، لكنه لم يفصح عن إطار زمني محدد.
ومن جانبه، قال“فرانك باريس” السفير الفرنسي في تايوان، إن اختيار“برولوجيوم” لبلاده لم يكن“لأسباب رومانسية” على حد وصفه، بل لأن فرنسا مهدت بيئة مناسبة للاستثمار، موضحاً أن بلاده وأوروبا ترغبان في الحصول على مزيد من استثمارات الشركات التايوانية.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756730
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