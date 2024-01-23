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برولوجيوم التايوانية لصناعة البطاريات تستهدف بدء الإنتاج الموسع في فرنسا عام 2027

1/23/2024 7:38:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت صانعة بطاريات السيارات الكهربائية التايوانية“برولوجيوم تكنولوجي – ProLogium Technology” اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع بدء مرحلة الإنتاج الموسع في مصنعها الجديد بفرنسا بحلول عام 2027.

وقال“فنسنت يانج” الرئيس التنفيذي لدى“برولوجيوم” في تصريح صحفي أثناء افتتاح مصنع جديد في شمال تايوان، إن الإنتاج الموسع في مصنع الشركة بفرنسا يجب أن يبدأ عام 2027 في حالة سير كافة الأمور بشكل سلس.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

وأضاف أن“برولوجيوم” لديها كافة الخيارات فيما يتعلق بجمع رأس المال، بما في ذلك طرح الشركة لاكتتاب عام أولي، وأنه يجري دراسة هذه الخطوة في الوقت الراهن، لكنه لم يفصح عن إطار زمني محدد.

ومن جانبه، قال“فرانك باريس” السفير الفرنسي في تايوان، إن اختيار“برولوجيوم” لبلاده لم يكن“لأسباب رومانسية” على حد وصفه، بل لأن فرنسا مهدت بيئة مناسبة للاستثمار، موضحاً أن بلاده وأوروبا ترغبان في الحصول على مزيد من استثمارات الشركات التايوانية.


المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756730

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