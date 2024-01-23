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13 مليار دولار قيمة مستهدفة لصناعة منتجات الأرز الكورية بحلول 2028

1/23/2024 7:38:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، مضاعفة حجم صناعة منتجات الأرز في البلاد بحلول عام 2028 إلى 17 تريليون وون (12.6 مليار دولار).

ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم كوريا بتوسيع صادراتها من المنتجات ذات الصلة إلى 400 مليون دولار، مقارنة بـ182 مليون دولار في عام 2022.

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وتغطي الصناعة العديد من المنتجات، بما في ذلك الأرز المطهو على البخار الجاهز للأكل، وصناديق الغداء، والمعكرونة، وكذلك المشروبات الروحية.

وقالت وزارة الزراعة، إنها تخطط للعمل مع الشركات الخاصة لتطوير منتجات جديدة بمسحوق الأرز، لتحل محل نحو 10% من طلب كوريا الجنوبية على واردات الدقيق بحلول عام 2027.

وفي محاولة لتعزيز الصادرات، تهدف الحكومة إلى رعاية 200 مصدر يمكنهم قيادة الشحنات الخارجية لمنتجات الأرز، وستسعى الوزارة أيضًا إلى إقامة فعاليات تعاونية مع فناني البوب الكوري المشهورين للمساعدة في جهودهم التسويقية.

وأضافت أن الحكومة ستواصل طرح مشروعات إفطار بقيمة 1.000 وون لطلاب الجامعات لتعزيز استهلاك الأرز والمساعدة في الحفاظ على عادات الأكل الصحية.

وفي الوقت نفسه، وصلت مبيعات منتجات الأرز المطهو على البخار الجاهز للأكل إلى 935.6 مليار وون في عام 2022، وهو ما يمثل 12.5% من سوق البلاد لسلع الأرز، وبلغت الصادرات 75 مليون دولار، بزيادة 31% عن العام السابق.

المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756729

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