13 مليار دولار قيمة مستهدفة لصناعة منتجات الأرز الكورية بحلول 2028

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، مضاعفة حجم صناعة منتجات الأرز في البلاد بحلول عام 2028 إلى 17 تريليون وون (12.6 مليار دولار).
ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم كوريا بتوسيع صادراتها من المنتجات ذات الصلة إلى 400 مليون دولار، مقارنة بـ182 مليون دولار في عام 2022.
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وتغطي الصناعة العديد من المنتجات، بما في ذلك الأرز المطهو على البخار الجاهز للأكل، وصناديق الغداء، والمعكرونة، وكذلك المشروبات الروحية.
وقالت وزارة الزراعة، إنها تخطط للعمل مع الشركات الخاصة لتطوير منتجات جديدة بمسحوق الأرز، لتحل محل نحو 10% من طلب كوريا الجنوبية على واردات الدقيق بحلول عام 2027.
وفي محاولة لتعزيز الصادرات، تهدف الحكومة إلى رعاية 200 مصدر يمكنهم قيادة الشحنات الخارجية لمنتجات الأرز، وستسعى الوزارة أيضًا إلى إقامة فعاليات تعاونية مع فناني البوب الكوري المشهورين للمساعدة في جهودهم التسويقية.
وأضافت أن الحكومة ستواصل طرح مشروعات إفطار بقيمة 1.000 وون لطلاب الجامعات لتعزيز استهلاك الأرز والمساعدة في الحفاظ على عادات الأكل الصحية.
وفي الوقت نفسه، وصلت مبيعات منتجات الأرز المطهو على البخار الجاهز للأكل إلى 935.6 مليار وون في عام 2022، وهو ما يمثل 12.5% من سوق البلاد لسلع الأرز، وبلغت الصادرات 75 مليون دولار، بزيادة 31% عن العام السابق.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756729
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