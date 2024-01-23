بريطانيا تضخ 1.3 مليار إسترليني إضافية لبناء مفاعل سايزويل سي النووي

MENAFN - Al-Borsa News) ستستثمر حكومة المملكة المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) لبناء محطة“سايزويل سي” النووية، في محاولة لجذب مستثمري القطاع الخاص لدعم المشروع.

ستكون الحكومة هي المساهم الأكبر في“سايزويل”، وتأمل في جذب رأس المال الكافي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي هذا العام. تأتي هذه الأموال الإضافية بعد تعهد تمويل بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر 2022، وتم الاتفاق على 511 مليون جنيه إسترليني أخرى في الصيف الماضي، وفقاً لبيان صدر أمس الاثنين.

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تجري حالياً عملية استثمار لمحطة الطاقة النووية التي تبلغ طاقتها 3.2 غيغاواط، والتي تقوم شركة“إلكتريسيتي دو فرانس” (Electricite de France SA) ببنائها، وهو مشروع حيوي للمملكة المتحدة في إثبات قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية أربع مرات بحلول عام 2050. يعد بناء محطات الطاقة النووية أمراً بالغ الصعوبة، وعادة ما يعاني من تجاوز التكاليف والتأخير الذي يجعل المستثمرين حذرين. ويهدف الدعم الحكومي إلى المساعدة في تقليل تلك المخاطر.

تعد الطاقة النووية جزءاً أساسياً من خطة صافي الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة، ويمكن لمشروع“سايزويل” توفير 7% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير الكهرباء الاحتياطية لطاقة الرياح البحرية التي يجب أيضاً بناؤها بوتيرة قياسية. لكن تنفيذ المشاريع على أرض الواقع أمر صعب، ولن يبدأ مشروع“هينكلي بوينت” (Hinkley Point C) الحالي الذي تعمل عليه شركة“إي دي إف” (EDF) في المملكة المتحدة، تشغيل مفاعلاته حتى عام 2027 على أقرب تقدير بعد سلسلة من التأخيرات.

في وقت سابق من هذا الشهر، التزمت بريطانيا ببناء محطة أخرى واسعة النطاق للطاقة النووية بعد محطة“سايزويل سي”. وبعد ذلك، تقول الحكومة إنها ستتوصل إلى قرار استثمار نهائي بشأن مشروعين نوويين آخرين بحلول نهاية 2029. ويمكن أن يستخدم هؤلاء مفاعلات معيارية صغيرة وغيرها من التقنيات النووية المتقدمة.





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