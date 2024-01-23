البورصة تتراجع 1.55% فى المنتصف بتداولات 3.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من العرب والأجانب بلغ 105 مليون جنيه و233 مليون جنيه على التوالى، بحجم تداولات 3.5 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 27616 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.34% ليصل إلى 6508 نقطة.
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وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% إلى مستوى 9237 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 1.68% عند مستوى 33754 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 687 مليون سهم، بتنفيذ 98 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 50 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“أجواء” بنسبة 19.98% ، و”بنك قطر الوطنى” بنسبة 13.25%.
وتراجعت أسعار 90 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب المصريين للاستثمار” بنحو 37.78%،“مصرف أبوظبى” بنحو 5.06%، فيما لم تتغير أسعار 62 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.97 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 105 مليون جنيه و233.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و7.01%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 339 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.28%.
وسجل الأفراد 77.65% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأجانب والذين سجلوا صافى بيع بلغ 11.5 مليون جنيه، بينما سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 41 مليون جنيه، و114.7 مليون جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 22.34% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 245 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية لصافى بيع 380 مليون جنيه و9 مليون جنيه على التوالى.
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