البورصة تتراجع 1.55% فى المنتصف بتداولات 3.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من العرب والأجانب بلغ 105 مليون جنيه و233 مليون جنيه على التوالى، بحجم تداولات 3.5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 27616 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.34% ليصل إلى 6508 نقطة.

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وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% إلى مستوى 9237 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 1.68% عند مستوى 33754 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 687 مليون سهم، بتنفيذ 98 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 50 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“أجواء” بنسبة 19.98% ، و”بنك قطر الوطنى” بنسبة 13.25%.

وتراجعت أسعار 90 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب المصريين للاستثمار” بنحو 37.78%،“مصرف أبوظبى” بنحو 5.06%، فيما لم تتغير أسعار 62 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.97 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 105 مليون جنيه و233.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.71% و7.01%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 339 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 87.28%.

وسجل الأفراد 77.65% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأجانب والذين سجلوا صافى بيع بلغ 11.5 مليون جنيه، بينما سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 41 مليون جنيه، و114.7 مليون جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 22.34% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 245 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية لصافى بيع 380 مليون جنيه و9 مليون جنيه على التوالى.