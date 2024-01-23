Tuesday, 23 January 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بتروبراس تتطلع للاستحواذ على حصص في مشروعات محلية للطاقة المتجددة هذا العام

1/23/2024 7:38:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“جان بول براتس” الرئيس التنفيذي لدى“بتروبراس” البرازيلية، إن شركته التي تديرها الدولة سوف تبدأ هذا العام في شراء حصص في مشروعات محلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف إنشاء محفظة أعمال في مجال الطاقة المتجددة بقدرة توليدية تبلغ قرابة 2 جيجاواط.

وأوضح“براتس” في لقاء عبر الهاتف مع وكالة“رويترز” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن“بتروبراس” تتطلع إلى شراء حصص في أصول قيد التشغيل، حيث تسعى الشركة إلى بدء تحولها نحو الطاقة الخضراء بناء على توجيهات الرئيس البرازيلي“لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

ويتوقع“براتس” أن تعود عمليات الاستحواذ هذه بالنفع على سهم“بتروبراس” إثر تنفيذها على نحو حازم ومسؤول، لكنه لم يوضح المبلغ الذي تعتزم الشركة استثماره.

وكشفت خطة أعمال“بتروبراس” التي صدرت في نوفمبر الماضي، عزم الشركة استثمار 5.2 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العام.


المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107756726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث