بتروبراس تتطلع للاستحواذ على حصص في مشروعات محلية للطاقة المتجددة هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“جان بول براتس” الرئيس التنفيذي لدى“بتروبراس” البرازيلية، إن شركته التي تديرها الدولة سوف تبدأ هذا العام في شراء حصص في مشروعات محلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف إنشاء محفظة أعمال في مجال الطاقة المتجددة بقدرة توليدية تبلغ قرابة 2 جيجاواط.
وأوضح“براتس” في لقاء عبر الهاتف مع وكالة“رويترز” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن“بتروبراس” تتطلع إلى شراء حصص في أصول قيد التشغيل، حيث تسعى الشركة إلى بدء تحولها نحو الطاقة الخضراء بناء على توجيهات الرئيس البرازيلي“لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.
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ويتوقع“براتس” أن تعود عمليات الاستحواذ هذه بالنفع على سهم“بتروبراس” إثر تنفيذها على نحو حازم ومسؤول، لكنه لم يوضح المبلغ الذي تعتزم الشركة استثماره.
وكشفت خطة أعمال“بتروبراس” التي صدرت في نوفمبر الماضي، عزم الشركة استثمار 5.2 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العام.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756726
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