بتروبراس تتطلع للاستحواذ على حصص في مشروعات محلية للطاقة المتجددة هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قال“جان بول براتس” الرئيس التنفيذي لدى“بتروبراس” البرازيلية، إن شركته التي تديرها الدولة سوف تبدأ هذا العام في شراء حصص في مشروعات محلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف إنشاء محفظة أعمال في مجال الطاقة المتجددة بقدرة توليدية تبلغ قرابة 2 جيجاواط.

وأوضح“براتس” في لقاء عبر الهاتف مع وكالة“رويترز” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن“بتروبراس” تتطلع إلى شراء حصص في أصول قيد التشغيل، حيث تسعى الشركة إلى بدء تحولها نحو الطاقة الخضراء بناء على توجيهات الرئيس البرازيلي“لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.

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ويتوقع“براتس” أن تعود عمليات الاستحواذ هذه بالنفع على سهم“بتروبراس” إثر تنفيذها على نحو حازم ومسؤول، لكنه لم يوضح المبلغ الذي تعتزم الشركة استثماره.

وكشفت خطة أعمال“بتروبراس” التي صدرت في نوفمبر الماضي، عزم الشركة استثمار 5.2 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العام.





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