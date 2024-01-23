التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% خلال الشهر السابق عليه.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع اسعار الخدمات والسلع، فضلا عن ارتفاع أسعار وسائل المواصلات بسبب زيادة تكلفة الوقود.
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وقد تراجع معدل التضخم العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 3.7% مقابل 3.6% خلال الشهر السابق عليه.
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