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التضخم الأساسي في سنغافورة يسجل 3.3% خلال ديسمبر

1/23/2024 7:38:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% خلال الشهر السابق عليه.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع اسعار الخدمات والسلع، فضلا عن ارتفاع أسعار وسائل المواصلات بسبب زيادة تكلفة الوقود.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال “تويوتا”: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30% بتروبراس تتطلع للاستحواذ على حصص في مشروعات محلية للطاقة المتجددة هذا العام

وقد تراجع معدل التضخم العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 3.7% مقابل 3.6% خلال الشهر السابق عليه.

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