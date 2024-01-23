البركة يحصد جائزة البنك الإسلامى الأسرع نمواً لعام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حصل بنك البركة على جائزة“البنك الإسلامى الأسرع نمواً” لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس الأسبوع الماضى خلال حفل توزيع الجوائز فى مدينة دبى.

وقد حضر عبدالعزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالى، ورضاالله عبد العزيز، رئيس الإدارة العامة للتحول الرقمى، وتسلم الجائزة نيابة عن البنك عبد العزيز سمير.

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وتمثل هذه الجائزة شهادة على جهود البنك المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات والحلول المالية التى يقدمها إلى عملائه والمساهمة فى تحقيق نمو وازدهار القطاع المصرفى فى مصر.

وقد كان عام 2023 ملئ بالإنجازات والجوائز التى حصدها بنك البركة ومن بينها جائزة أفضل صفقة تمويل منظم من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما حصل على جائزتين من EMEA Finance Awards، حيث كانت الجائزة الأولى كأفضل هيكلة والثانية كأفضل تمويل بالعملة المحلية لمشاركته فى التمويل المشترك الممنوح لشركة إيفرجرو للأسمدة.

كما جاء البنك ضمن قائمة ((فوربس)) لأقوى 50 شركة فى مصر، وحصد البنك جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر من اتحاد المصرفيين العرب، إضافة إلى جائزة البنك الإسلامى الأسرع نمواً من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس الدولية.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق تعكس ثقة عملاءه، كما تعكس التزام البنك المستمر بتطوير وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المميزة.