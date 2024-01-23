البركة يحصد جائزة البنك الإسلامى الأسرع نمواً لعام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصل بنك البركة على جائزة“البنك الإسلامى الأسرع نمواً” لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس الأسبوع الماضى خلال حفل توزيع الجوائز فى مدينة دبى.
وقد حضر عبدالعزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالى، ورضاالله عبد العزيز، رئيس الإدارة العامة للتحول الرقمى، وتسلم الجائزة نيابة عن البنك عبد العزيز سمير.
موضوعات متعلقة
“المصري الخليجي” يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية “المركزي” يوافق على ترخيص إنشاء فرع بنك“ستاندرد تشارترد” بمصر ما شكل مسار التشديد النقدى المقبل؟
وتمثل هذه الجائزة شهادة على جهود البنك المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات والحلول المالية التى يقدمها إلى عملائه والمساهمة فى تحقيق نمو وازدهار القطاع المصرفى فى مصر.
وقد كان عام 2023 ملئ بالإنجازات والجوائز التى حصدها بنك البركة ومن بينها جائزة أفضل صفقة تمويل منظم من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما حصل على جائزتين من EMEA Finance Awards، حيث كانت الجائزة الأولى كأفضل هيكلة والثانية كأفضل تمويل بالعملة المحلية لمشاركته فى التمويل المشترك الممنوح لشركة إيفرجرو للأسمدة.
كما جاء البنك ضمن قائمة ((فوربس)) لأقوى 50 شركة فى مصر، وحصد البنك جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر من اتحاد المصرفيين العرب، إضافة إلى جائزة البنك الإسلامى الأسرع نمواً من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس الدولية.
ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق تعكس ثقة عملاءه، كما تعكس التزام البنك المستمر بتطوير وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المميزة.
MENAFN23012024000202011048ID1107756724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.