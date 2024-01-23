تويوتا: حصة سيارات البطاريات الكهربائية المتوقعة لن تتجاوز 30%

MENAFN - Al-Borsa News) يعتقد رئيس مجلس إدارة شركة“تويوتا موتور”، أكيو تويودا، أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ستبلغ حصتها السوقية 30% على أقصى تقدير، في حين ستستحوذ السيارات الهجينة وسيارات خلايا وقود الهيدروجين وسيارات الوقود التقليدي على النسبة المتبقية.

أوضح حفيد مؤسس الشركة خلال فعالية لرجال الأعمال هذا الشهر في تصريحات نُشرت على منصة الشركة الإعلامية اليوم أنه في ظل وجود مليار شخص حول العالم يعيشون بدون كهرباء، فإن الحد من خياراتهم وقدراتهم على التنقل عن طريق صنع سيارات باهظة الثمن لا يعد حلاً مناسباً. مضيفاً:“يجب أن تكون مصلحة العملاء -وليس اللوائح أو السياسات الاقتصادية- المعيار الأول عند اتخاذ هذا القرار”.

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رفضت شركة تصنيع السيارات الأولى على مستوى العالم انتقادات تخلفها عن ركب التحول إلى المركبات الكهربائية، قائلة إن الاعتماد على محركات مجموعة الدفع الهجينة الرائدة وتكنولوجيا وقود الهيدروجين والنهج المتكامل سيثبُت بنهاية الأمر أنه النهج الأمثل بالنسبة للشركات والعملاء والبيئة. بوقت سابق من الشهر الجاري، أعلن تويودا عن مبادرة لتطوير محركات احتراق جديدة.

توفير كل أنواع السيارات

تابع تويودا في التصريحات المنشورة على موقع الشركة“محركات الاحتراق الداخلي ستستمر قطعاً”. لكنه لم يحدد ما إذا كان حديثه يخص بيع سيارات تقليدية جديدة أو تلك الموجودة فعلياً على الطريق.

وحسب توقعات“بلومبرج إن إي إف”، من المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية 75% من مبيعات السيارات الجديدة و44% من سيارات الركاب على الطريق بحلول عام 2040.

روج تويودا على مدى عدة أعوام لاتباع“نهج متعدد المسارات” في تحول قطاع السيارات، لافتاً إلى أن العملاء ينبغي أن يكونوا قادرين على اختيار أي نوع محركات يلائم احتياجاتهم، وأن التحول للمركبات الكهربائية لن يتم بالسرعة التي يعتقدها كثيرون.

خلال السنة الماضية، قدر الرئيس التنفيذي كوجي ساتو أن“تويوتا” ستبيع 1.5 مليون مركبة كهربائية تعمل باستخدام البطاريات سنوياً بحلول 2026، و3.5 مليون بحلول 2030.





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