خطة مصر لتعظيم الدور الاقتصادى لـقناة السويس
التاريخ
1/23/2024 7:38:42 AM
(MENAFN
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تخطط مصر لتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس؛ وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
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