برايم إنفستمنتس تحقق أداءً متميزاً فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركةللاستثمارات المالية فى جنى ثمار إعادة الهيكلة والتى بدأت بتولى حسن سمير فريد منصب الرئيس التنفيذى للمجموعة بداية عام 2023 وتبعه إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة وتوابعها وتولى الدكتور محمد عياد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

وأعلنت شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية ذراع إدارة الاصول لدى برايم القابضة، عن تحقيق نمواً وتطوراً ملحوظاً فى أداء الشركة بنهاية العام الماضى 2023، حيث تعتبر برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات الرائدة فى مجال إدارة الاستثمارات، وتسعى دائماً لتقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها.

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وتمكنت برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية على مستوى الأداء المتميز من تحقيق ما يلى:



احتل صندوق“تعمير” للأسهم وهو الصندوق الصادر من بنك التعمير والإسكان المركز السادس بعائد 67.21% لعام 2023.

أما صندوق“كنوز” لتخصيص الأصول وهو الصادر من البنك المصرى لتنمية الصادرات فقد احتل المركز الثانى بعائد 68.04% لعام 2023. فى حين حققا صندوق“ثراء” الصادر من البنك المصرى الخليجى وصندوق“موارد” الصادر من بنك التعمير والإسكان وهما صندوقين لأسواق النقد المركزين الرابع والسادس على التوالى بعوائد بلغت 18.16% و17.96% فى عام 2023.

وأكد محمد قطب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية،“أن هذا التطور الملحوظ هو نتيجة للجهود الجماعية والتزام الفريق فى برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية والاستقرار والمساندة من الشركة القابضة، ونعتزم الاستمرار فى تطوير استراتيجياتنا وتوسيع قاعدة عملائنا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وتحقيق عوائد متميزة”.

واعتبر حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة برايم القابضة، أن هذا التطور الملحوظ فى قطاع إدارة الأصول هو مكسب وخطوة هامة لمجموعة برايم فى ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها.

كما أثنى على الإدارة التنفيذية الجديدة لذراع إدارة الأصول وتفانيها مما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصرى والاقتصاد ككل.