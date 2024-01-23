برايم إنفستمنتس تحقق أداءً متميزاً فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة برايم القابضة
للاستثمارات المالية فى جنى ثمار إعادة الهيكلة والتى بدأت بتولى حسن سمير فريد منصب الرئيس التنفيذى للمجموعة بداية عام 2023 وتبعه إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة وتوابعها وتولى الدكتور محمد عياد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.
وأعلنت شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية ذراع إدارة الاصول لدى برايم القابضة، عن تحقيق نمواً وتطوراً ملحوظاً فى أداء الشركة بنهاية العام الماضى 2023، حيث تعتبر برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات الرائدة فى مجال إدارة الاستثمارات، وتسعى دائماً لتقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها.
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وتمكنت برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية على مستوى الأداء المتميز من تحقيق ما يلى:
احتل صندوق“تعمير” للأسهم وهو الصندوق الصادر من بنك التعمير والإسكان المركز السادس بعائد 67.21% لعام 2023. أما صندوق“كنوز” لتخصيص الأصول وهو الصادر من البنك المصرى لتنمية الصادرات فقد احتل المركز الثانى بعائد 68.04% لعام 2023. فى حين حققا صندوق“ثراء” الصادر من البنك المصرى الخليجى وصندوق“موارد” الصادر من بنك التعمير والإسكان وهما صندوقين لأسواق النقد المركزين الرابع والسادس على التوالى بعوائد بلغت 18.16% و17.96% فى عام 2023.
وأكد محمد قطب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية،“أن هذا التطور الملحوظ هو نتيجة للجهود الجماعية والتزام الفريق فى برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية والاستقرار والمساندة من الشركة القابضة، ونعتزم الاستمرار فى تطوير استراتيجياتنا وتوسيع قاعدة عملائنا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وتحقيق عوائد متميزة”.
واعتبر حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة برايم القابضة، أن هذا التطور الملحوظ فى قطاع إدارة الأصول هو مكسب وخطوة هامة لمجموعة برايم فى ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها.
كما أثنى على الإدارة التنفيذية الجديدة لذراع إدارة الأصول وتفانيها مما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصرى والاقتصاد ككل.
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