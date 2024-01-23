كونتكت تطلق نظام تمويل جديد للسيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة كونتكت المالية القابضة نظام تمويل جديد مبتكر لتمويل السيارات الكهربائية، كجزء من التزام الشركة بالاستدامة البيئية ودعم الانتقال إلى المستقبل الأخضر.
وقال الشركة فى بيان لها، أن العالم يعيش حاليًا تحديات بيئية هائلة نتيجة لتأثيرات تلوث الهواء وتغير المناخ، ومن بين الحلول الرئيسية لهذه التحديات هي تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
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وتابعت أن السيارات الكهربائية تعد بديلاً مستدامًا ونظيفًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، حيث تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستدامة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، وبالتالى تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي السلبي.
وتقدم الشركة المنتج الجديد لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية شراء السيارات الكهربائية بمقدم 20% وتأمين اختيارى، وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات مع إمكانية السداد المبكر الكلي أو الجزئي بداية من أول شهر بدون رسوم سداد معجل.
وتقوم الشركة حاليًا بدراسة إمكانية تمويل سيارات النقل الكهربائية والدراجات الكهربائية، في ظل التحول العالمي نحو الاهتمام بالبيئة والحد من الخطر البيئي، حيث تعد وسائل النقل الكهربائية حلاً مبتكرًا وواعدًا في تخفيض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء في المدن.
وأضاف تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل، أن هذا المنتج يلعب دورًا حاسمًا في تحسين تجربة العملاء، كما يعد استثمارًا مستقبليًا وفرصة لزيادة العملاء. مشيراً إلى أن تمويل السيارات الكهربائية يعتبر فرصة جيدة للنمو والتوسع في سوق السيارات.
وأوضح سمير، أن الشركة تحرص على تلبية احتياجات العملاء وتوفير الخيارات المالية الملائمة لهم لتسهيل عملية التمويل. وتلتزم بتقديم تجربة عملاء ممتازة وتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم، ونوفر معلومات شاملة عن السيارات الكهربائية وميزاتها، ونضمن دعمًا ما بعد البيع متميزًا وفعالًا.
ولفت السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إلى أن الشركة تسعى لتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق رؤيتهم لمستقبل مستدام ونظيف من خلال منتج تمويل السيارات الكهربائية، وتدرك الشرك أن الاستدامة ليست مجرد مسؤولية الأفراد، ولكنها أيضًا مسؤولية الشركات.
وذكر أن الشركة تتبنى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية، حيث أطلقت منتج تمويل السيارات الكهربائية بجانب منتج التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2022.
وتقدم كونتكت مجموعة متنوعة من الخيارات المالية التي تناسب جميع متطلبات العملاء، من خلال فروع كونتكت المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
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