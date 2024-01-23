كونتكت تطلق نظام تمويل جديد السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة كونتكت المالية القابضة نظام تمويل جديد مبتكر لتمويل السيارات الكهربائية، كجزء من التزام الشركة بالاستدامة البيئية ودعم الانتقال إلى المستقبل الأخضر.

وقال الشركة فى بيان لها، أن العالم يعيش حاليًا تحديات بيئية هائلة نتيجة لتأثيرات تلوث الهواء وتغير المناخ، ومن بين الحلول الرئيسية لهذه التحديات هي تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

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وتابعت أن السيارات الكهربائية تعد بديلاً مستدامًا ونظيفًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، حيث تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستدامة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، وبالتالى تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي السلبي.

وتقدم الشركة المنتج الجديد لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية شراء السيارات الكهربائية بمقدم 20% وتأمين اختيارى، وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات مع إمكانية السداد المبكر الكلي أو الجزئي بداية من أول شهر بدون رسوم سداد معجل.

وتقوم الشركة حاليًا بدراسة إمكانية تمويل سيارات النقل الكهربائية والدراجات الكهربائية، في ظل التحول العالمي نحو الاهتمام بالبيئة والحد من الخطر البيئي، حيث تعد وسائل النقل الكهربائية حلاً مبتكرًا وواعدًا في تخفيض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء في المدن.

وأضاف تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل، أن هذا المنتج يلعب دورًا حاسمًا في تحسين تجربة العملاء، كما يعد استثمارًا مستقبليًا وفرصة لزيادة العملاء. مشيراً إلى أن تمويل السيارات الكهربائية يعتبر فرصة جيدة للنمو والتوسع في سوق السيارات.

وأوضح سمير، أن الشركة تحرص على تلبية احتياجات العملاء وتوفير الخيارات المالية الملائمة لهم لتسهيل عملية التمويل. وتلتزم بتقديم تجربة عملاء ممتازة وتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم، ونوفر معلومات شاملة عن السيارات الكهربائية وميزاتها، ونضمن دعمًا ما بعد البيع متميزًا وفعالًا.

ولفت السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إلى أن الشركة تسعى لتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق رؤيتهم لمستقبل مستدام ونظيف من خلال منتج تمويل السيارات الكهربائية، وتدرك الشرك أن الاستدامة ليست مجرد مسؤولية الأفراد، ولكنها أيضًا مسؤولية الشركات.

وذكر أن الشركة تتبنى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية، حيث أطلقت منتج تمويل السيارات الكهربائية بجانب منتج التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2022.

وتقدم كونتكت مجموعة متنوعة من الخيارات المالية التي تناسب جميع متطلبات العملاء، من خلال فروع كونتكت المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.