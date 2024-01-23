ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تداول أنباء غير رسمية حول عزم السلطات في بكين اتخاذ إجراءات لدعم سوق الأوراق المالية بعد تراجع أدائها في الآونة الأخيرة.

وصعد مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.53% إلى 2770 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.95% إلى 1626 نقطة، كما ارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.40% إلى 3231 نقطة.

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وكشفت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن السلطات الصينية تسعى لتعبئة تمويلات بنحو تريليوني يوان (278 مليار دولار) عبر حسابات الشركات المملوكة للحكومة في الخارج بشكل أساسي، وذلك للاستعانة بها في دعم استقرار السوق من خلال شراء الأسهم الصينية عبر بورصة هونج كونج.

وانتعشت أسهم شركات الألعاب المتداولة في هونج كونج خلال جلسة اليوم، بعد إزالة الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد المقترحة للحد من الإنفاق المفرط على الألعاب من موقعها الإلكتروني، لكن الوصول للموقع لم يكن متاحاً اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.

وهبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.27% إلى 7.1714 يوان.





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