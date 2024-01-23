ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بعد أنباء حول تدابير حكومية لدعم أسواق المال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إثر تداول أنباء غير رسمية حول عزم السلطات في بكين اتخاذ إجراءات لدعم سوق الأوراق المالية بعد تراجع أدائها في الآونة الأخيرة.
وصعد مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.53% إلى 2770 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.95% إلى 1626 نقطة، كما ارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.40% إلى 3231 نقطة.
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وكشفت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن السلطات الصينية تسعى لتعبئة تمويلات بنحو تريليوني يوان (278 مليار دولار) عبر حسابات الشركات المملوكة للحكومة في الخارج بشكل أساسي، وذلك للاستعانة بها في دعم استقرار السوق من خلال شراء الأسهم الصينية عبر بورصة هونج كونج.
وانتعشت أسهم شركات الألعاب المتداولة في هونج كونج خلال جلسة اليوم، بعد إزالة الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد المقترحة للحد من الإنفاق المفرط على الألعاب من موقعها الإلكتروني، لكن الوصول للموقع لم يكن متاحاً اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.
وهبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.27% إلى 7.1714 يوان.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107756717
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