’جنرال موتورز‘ تطلق خدمات ’أونستار‘ الريادية في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Weber Shandwick) 23 يناير 2024 – قامت ’جنرال موتورز‘ بإطلاق خدمات ’أونستار‘ المتصِلة، التقنية الرائدة للأمن والسلامة داخل المركبة، في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك كجزء من التزامها المستمر بتوفير حلول ريادية للاتصال والسلامة والترفيه لصالح عملائها. وتتميّز ’أونستار‘ بكونها ترسي معياراً جديداً عبر المجموعة الأوسع من خدمات الملاءمة والاتصال ضمن مركبات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘. كما توفر ’أونستار‘ مستويات معزَّزة من خدمات السلامة والأمن، وهو ما يمنح باقة من الخيارات المبتكَرة لعملاء ’جنرال موتورز‘.
الجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية تتبّى بقوّة التحوّل الرقمي على نطاق واسع، وهو ما يتماشى مع ’رؤية السعودية 2030‘ الهادفة للتحديث بالارتكاز على التقنيات المبتكَرة، وفي الوقت ذاته إحراز تقدّم كبير في التعامل مع تطوّرات السلامة المرورية عبر التغييرات الخاصّة بالقوانين والسياسات. ويتوافق إطلاق هذه الخدمة مع جهود المملكة لتحسين المشهد الرقمي العام فيها عبر تعزيز الاتصالات المتطوّرة ضمن قطاع التنقُّل واعتباره محور تركيز دائم.
حول هذا، قال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي لـ’أونستار‘ والأعمال الرقمية، ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "إن طرح خدمات ’أونستار‘ في المملكة العربية السعودية يشكّل محطّة بارزة ضمن رحلة ’جنرال موتورز‘ للوصول إلى عالم يتميّز بصفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري. ونحن نفتخر بالمساهَمة في صياغة المستقبل المشرق للمملكة مع سعيها لتحقيق ’رؤية السعودية 2030‘ الطموحة. وإطلاق خدمات ’أونستار‘ المتصِلة للمرّة الأولى في مختلف أنحاء المملكة يضع حجر أساس بارز لرحلة ’جنرال موتورز‘ لتحقيق رؤيتها المتعلّقة بمستقبل كهربائي ومتصِل وذاتي القيادة. ونحن نتصوّر مستقبلاً متصِلاً بالكامل، والذي يساهم في تحقيقه بفعالية كبيرة طرح خدمات ’أونستار‘ المتطوّرة."
يُشار إلى أن ’أونستار‘ تقود الدرب عبر مفهوم السيارة المتصِلة. ويستطيع العملاء عبر باقات الاتصال والحماية الوصول إلى مجموعة من الخصائص في مركبات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ التي تحوي هذه التقنية الرائدة. وتشمل باقة الاتصال من ’أونستار‘ وظائف سهلة الاستعمال للارتقاء بتجربة القيادة، ومنها على سبيل المثال الأوامر عن بُعد، تتبُّع حالة المركبة، التشخيص عند الطلب، الملاحة المتصِلة ، تحميل الوُجهة، بالإضافة إلى الدعم المتوفر على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من مستشاري ’أونستار‘ المتخصِّصين والمدرَّبين.
من ناحيتها، تضمن باقة الحماية من ’أونستار‘ سلامة وأمن السائقين باعتبارهما من الأولويات الرئيسية الدائمة. وعلى سبيل المثال، تستطيع ’أونستار‘ المساعَدة في حالة وقوع أمر طارئ حتى لو لم يكن السائق قادراً على طلب المساعَدة بنفسه، وذلك من خلال خدمات الاستجابة التلقائية لحوادث التصادم. علاوة على هذا، تقدّم ’أونستار‘ الدعم من خلال ميّزة التعرُّف على وقوع حادث، والكشف على المركبات المسروقة، وكذلك المساعَدة حتى عند إضاعة المفاتيح، بحيث تسعى دوماً للتوافر متى واجه السائقون هكذا مشكلات وذلك لأجل منح المزيد من راحة البال.
يعود الفضل بإطلاق خدمات ’أونستار‘ المتصِلة في المملكة العربية السعودية إلى الجهد التعاوني مع ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ ومجموعة stc، مما يشكّل دليلاً قوياً على الشراكة القيّمة جداً لتوفير الحلول المتطوّرة التي تُضفي مستويات عالية من القيمة والملاءمة إلى حياة العملاء ومستخدِمي الطرق.
تعليقاً على هذا، قال رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ بالمملكة العربية السعودية: "توافُقاً مع مهمّة ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ المتمحورة حول تنظيم قطاع التقنيات في المملكة العربية السعودية، تُعتبَر إنترنت الأشياء (IoT) واحدة من العديد من التقنيات الحيوية التي توليها ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ اهتماماً بالغاً بهدف ضمان إيجاد مشهد عام يتميّز بالابتكار ويكون جاذباً لجميع الأفرقاء. وتُعدّ خدمات المركبات المتصِلة واحدة من أهم حالات استخدام إنترنت الأشياء، والتي ستؤثّر إيجاباً بجودة حياة الناس. وتتميّز ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ بعملها السبّاق مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية في القطاع الخاص، مثل ’أونستار‘، للتشجيع على اعتماد المنتَجات والحلول الناشئة المرتكزة على التقنيات في كافة القطاعات بما فيها قطاعَي النقل واللوجستيات. وتتطلّع ’هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية‘ قُدُماً للاستمرار بالعمل عن قرب مع موفري المركبات المتصِلة لأجل تقديم أفضل الخدمات في المملكة العربية السعودية بالإضافة لباقي أنحاء المنطقة."
بدوره، قال سعود الشريهي، نائب الرئيس للمنتَجات والحلول بقطاع الأعمال من stc: "نسعى في مجموعة stc بالتعاون مع شركائنا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات بفئتها، وإتاحة حلول شاملة عبر الاستفادة التامّة من شبكتنا وقنواتنا الرقمية الرائدة. وشراكتنا مع ’أونستار‘ تشكّل تطوّراً بارزاً بمجال خدمات السيارات المتصِلة في المملكة العربية السعودية. ومن شأن الخدمات التي نوفرها، بالتوازي مع خدمات ’أونستار‘ من ’جنرال موتورز‘، أن ترتقي أكثر بالاتصالات المتمحورة حول العملاء داخل المركبات. والعمل مع ’جنرال موتورز‘ لا يساهم بتعزيز استراتيجية نمو stc فحسب، بل يعزّز أيضاً جهودنا الرامية لتوسعة نطاق بنيتنا التحتية الرقمية تماشياً مع أهداف الرؤية الوطنية للمملكة."
يستطيع مالكو مركبات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ المزوَّدة بتقنية ’أونستار‘ تفعيل خدمات ’أونستار‘ المتصِلة2 عبر الضغط على زر ’أونستار‘ الأزرق في مركباتهم للوصول إلى الخدمات المتاحة في المملكة العربية السعودية، أو التواصل مع وكلائهم.
ويُمكِن لمالكي مركبات ’جنرال موتورز‘ الاستفادة والاستمتاع بخدمة الاتصال القياسية مجاناً لمدّة 10 سنوات3 مع توافر باقة من المزايا التي تشمل التنبيهات المتعلّقة بخدمة التشخيص، تقارير الفحص التشخيصي الشهرية، إشعارات الصيانة من الوكلاء4، السائق الذكي5 وتحديثات برمجيات المركبة عبر الأثير (وفق توافرها). ويستطيع مالكو مركبات ’جنرال موتورز‘ أيضاً الاستفادة والاستمتاع بالخدمات المبتكَرة التي تخصّص وتعزّز تجربة مُلكيتهم أكثر، وذلك من خلال الاشتراك بباقة الاتصال أو الحماية بمبلغ بسيط يبدأ من 109 ريالات في الشهر، أو الاشتراك بالباقة المجمَّعة بمبلغ 165 ريالاً. ولقد جرى تصميم تطبيقات الهواتف النقّالة6 لتتناسب مع أسلوب الحياة وطريقة القيادة، وهي تساعد على التحكُّم بالمركبة من أي مكان وتحويلها إلى آلة حديثة متصِلة. وعند التفعيل، يستطيع العملاء الاستمتاع بفترة تجريبية مجانية للباقة المجمّعة تصل إلى شهرين.
وفي ظل وجود مركز اتصالات إقليمي، يُمكِن للعملاء الاطمئنان بأن مستشار ’أونستار‘7 الذي يُتقِن اللغتين العربية والإنكليزية موجود دائماً عبر نقرة زر بسيطة لتقديم المساعَدة لهم على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع السبعة. وسوف تتابع ’أونستار‘ تطوير خيارات الاتصال والترفيه والسلامة التي تقدّمها، مما يعزّز تجارب العملاء عند تفاعلهم مع الخدمات التي يشتركون فيها.
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