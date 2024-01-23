مؤتمر "وايز"، التابع لمؤسسة قطر، يكشف عن نهج جديد لمنح جائزة "وايز" للتعليم

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر، 23 يناير 2024: كشف مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، المبادرة العالمية للتفكير الإبداعي والحوار والعمل الهادف في قطاع التعليم التابعة لمؤسسة قطر، عن تبني نهج جديد لمنح جائزة "وايز" المرموقة للتعليم يهدف إلى تمكين المبدعين ذوي الرؤى المتبصرة من طرح حلول رائدة للتحديات الدائمة التي تواجه قطاع التعليم.
وستحوّل جائزة "وايز" للتعليم في نسخها المقبلة تركيزها من تقدير العمل المثالي في مجال التعليم إلى تيسير سبل تطوير برامج أو منتجات ثورية لديها القدرة على إحداث تحوّل في أنظمة التعليم العالمية.
وفي إطار هذا الهدف، سيتميز مؤتمر "وايز"، الذي يُعقد كل عامين، بتوسيع نطاق النقاش عبر دعوة المبتكرين والقادة والمؤسسات العالمية، التي تتمتع بسجل حافل في طرح المبادرات الناجحة التي تركز على التعليم، لاقتراح حلول لأحد التحديات الثلاثة التي تواجه قطاع التعليم، وذلك للتنافس على الفوز بجائزة "وايز" للتعليم.
وتتعلق هذه التحديات بما يلي:
• تحسين تدريس اللغة العربية: وضع حل لتحسين فعالية تدريس اللغة العربية واكتسابها واستخدامها.
• تسريع وتيرة الإلمام بالمهارات التأسيسية: تطوير أداة تعليمية متخصصة لتسريع مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، لا سيَّما في المناطق التي تعاني من نقص الموارد ذات الصلة.
• مواجهة التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي: تصميم حلول قائمة على التكنولوجيا لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتغلب على تحديات التواجد في سوق ومجتمع المدفوع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من قبيل التحيزات والمعلومات المضللة.
وستُكلف لجنة دولية من خبراء التعليم بتقييم طلبات الترشح وفقًا لمجموعة من المعايير التي تقيم الإنجازات السابقة للمتقدمين وتوضح قدرتهم على التصدي للتحديات، واستخدامهم للابتكار القائم على الأدلة، واقتراحهم للحد الأدنى الرصين من الجدول الزمني للمنتج القابل للتطبيق مع تخصيص الموارد وتخطيط القوى العاملة. وستخضع الطلبات المقدمة للتقييم كذلك للتأكد من قدرتها على التكيف والتوسع في سياقات مختلفة، ولا سيَّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبعد تطبيق عملية الفرز، ستبدأ مجموعة من المتأهلين للتصفيات النهائية رحلاتهم الابتكارية مستفيدين في هذه الرحلة من الدعم المالي وخدمات الإرشاد المتخصصة من مؤتمر "وايز"، لتحويل أفكارهم المقترحة إلى حلول ملموسة. وسيُتوج هذا البرنامج، الذي يستمر لمدة عام، في النسخة القادمة من قمة "وايز" (وايز 12) المقرر عقدها في عام 2025، والتي ستستعرض تلك الحلول الرائدة. وسيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية على الفوز بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي لمواصلة تطوير حلولهم، على أن يجري الإعلان عن هوية الفائز بشكل مباشر خلال فعاليات القمة.
وفي هذا الإطار، صرَّح أوريليو أمارال، مدير البرامج في مؤتمر "وايز"، قائلاً: "تعمل جائزة "وايز" للتعليم لعام 2025 على تعزيز الحلول القابلة للتنفيذ وتدعم قضية توفير مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً وإنصافًا في قطاع التعليم. ويسر مؤتمر "وايز" أن يقوم بدور أكثر فعاليةً في مجال الابتكار التعليمي عبر تقديم إرشادات قيِّمة وموارد حيوية للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى المستقبل بهدف تصميم وتقديم حلول مؤثرة من شأنها أن تحدث ثورة في نظم التعليم."
وتلتزم جائزة "وايز" الجديدة للتعليم بتعزيز التأثير والتميز في قطاع التعليم على الصعيد العالمي. وستحتفظ جائزة "وايز" في نسختها الجديدة بتركيزها القوي على بناء القدرات والتطوير المهني. وستتمكن فرق مختارة من الوصول إلى شبكة "وايز" المتنامية من المبدعين العالميين وصانعي التغيير والأطراف المعنية الرئيسية في مجال التعليم، والمشاركة في الأحداث المجتمعية. وتجدر الإشارة إلى أن باب التقديم للترشح لجائزة "وايز" للتعليم مفتوح الآن حتى من 15 مارس 2024، على الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.
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