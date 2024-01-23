(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (23 يناير 2024) - احتفت نيسان الشرق الأوسط وتلفزيون دبي التابع لـ "دبي للإعلام" بنجم الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" على تلفزيون دبي، حنين الشاطر، وذلك خلال حفل أقيم الأسبوع الماضي في صالة عرض نيسان في دبي، بحضور عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في "دبي للإعلام"، وعبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط وممثلين عن "نيسان الشرق الأوسط" ووكلائها، "شركة العربية للسيارات"في دبي والإمارات الشمالية، و"شركة المسعود للسيارات" في أبوظبي والعين، و"مجموعة البابطين" في الكويت. ويأتي ذلك تجسيداً للتعاون والشراكة التجارية التي تجمع الطرفين، حيث تعد نيسان أحد أبرز رعاة البرنامج الغنائي الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، وامتد على مدار أكثر من 11 حلقة، وتمكن من جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي.
ووسط أجواء مليئة بالحماس، تسلمت حنين الشاطر الفائزة بلقب البرنامج، سيارة إكس تريل 2024 الجديدة كلياً والتي تمتاز بامتلاكها كافة ميزات القوة والسلامة والراحة المبتكرة، وتجمع بين العديد من التقنيات الرائدة والرفاهية والتصميم الأنيق بوجود 7 مقاعد بتفاصيل أساسية غاية في الروعة مُصممة خصيصاً لتوفير تجربة مليئة بالإبداع، وكانت السيارة قد رافقت أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت كل من الفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أنغام، والفنان راغب علامة، والمشتركين طوال فترة تصوير حلقات برنامج "إكس فاكتور" في دبي.
وفي هذا الإطار، قال عبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط: "نحن سعداء بتعاوننا مع مؤسّسة دبي للإعلام ودعم أحدث موسم من برنامج "إكس فاكتور"، الذي أسهم في رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية فب المنطقة. لقد كانت رؤية هذه المواهب طوال فترة عرض وهي تتحدى المألوف أمراً مبهجاً للغاية. ويشرفنا تكريم حنين الشاطر وأن نقدم لها سيارة إكس تريل 2024 الجديدة تقديراً منّا لموهبتها الرائعة، حيث تعد سيارة إكس تريل بتصميمها المبتكر ومميزاتها للسلامة والراحة، انعكاسًا مثاليًا لهذه الرحلة الاستثنائية التي بدأتها حنين خلال المسابقة."
من جانبه، لفت عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في "دبي للإعلام" إلى أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" مثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، حيث يعكس حجم الإمكانيات التي تمتلكها "دبي للإعلام" ومساهماتها في تحقيق نهضة إعلامية تعبر عن روح دبي ومكانتها. وقال: "يتوافق برنامج "إكس فاكتور" مع أهداف استراتيجية "دبي للإعلام" بفضل ما يقدمه من دعم لأصحاب المواهب الغنائية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور،".
وعبر جمعة عن اعتزاز "دبي للإعلام" بشراكتها التجارية مع شركة "نيسان"، مؤكداً إنها تعبر عن التطلعات المشتركة للطرفين. وأضاف: "تعكس الشراكة مع "نيسان" حرصنا على توطيد العلاقات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة". وتابع: "نفخر بعلاقتنا الطويلة مع شركة "نيسان" التي تعد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، ونتطلع لاستمرار شراكتنا معها على المدى الطويل، حيث تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهات تلفزيون دبي الهادفة إلى إطلاق برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات المتلقي، حيث شكلت رعاية "نيسان" إضافة نوعية للبرنامج الذي حقق نجاح لافت ومشاهدات عالية طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي".
وعبرت الفائزة حنين الشاطر عن سعادتها بالفوز بلقب البرنامج. وقالت: "يشكل برنامج "إكس فاكتور" خطوة مهمة في مسيرتي الفنية، وأعتبره بمثابة بوابة عبور نحو النجومية، وقد عشت خلال حلقاته لحظات مميزة تعلمت فيها الكثير من أعضاء لجنة التحكيم الذين قدموا كل ما يمكن أن نحتاج إليه من استشارات ونصائح وتدريبات مختلفة في عملية التحكم بالطبقات وقوة الصوت والغناء ومواجهة الجمهور وغيرها، وقد ساعدتنا كثيراً على تجاوز التحديات والوصول إلى لحظة التتويج باللقب الذي شكل بالنسبة لي حلماً استطعت تحقيقه".
يذكر أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" قد شهد طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي، منافسات قوية بين مجموعة من المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية للبرنامج، فيما نال الفائز بعقد خاص لإنتاج مجموعة أغاني مع المجموعة العالمية "وورنر ميوزيك مينا"، بالإضافة إلى سيارة نيسان إكس تريل 2024.
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