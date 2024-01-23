عملاء Bentley يخصّصون سياراتهم أكثر من أي وقت مضى في 2023

(MENAFN
- Performance Communications) الشرق الاوسط، 23 يناير 2024 – حقّقت Bentley Motors سنتها الثالثة الأفضل على الإطلاق في 2023 مع مبيعات دولية بلغت 13,560 مركبة فاخرة. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 11 بالمئة عن العام 2022، عندما سجّلت Bentley نتيجتها الأفضل على الإطلاق، إلا إن الاهتمام بعمليات التخصيص الفاخرة قد وصلت إلى مستويات أعلى من قبل. فقد سعى حوالي ثلاثة أرباع العملاء وراء خيارات التخصيص المختلفة التي يصل عددها إلى 46 ملياراً من مجموعة الخيارات القياسية، وذلك بهدف إضفاء محتوى خاص وحصري من قسم Mulliner التابع لشركة Bentley، وهو ما مثّل زيادة بمقدار 43 بالمئة عن العام 2022، الأمر الذي يشكّل دليلاً على الرغبة بالحصول على المزايا الحصرية الفريدة فعلاً ضمن عالم الفخامة.
كما أقبل العملاء أكثر على الطرازات الأعلى إيراداً مثل Azure، S وSpeed، حيث سجّل هذا الجمع من الطرازات نسبة 70 بالمئة مقارَنة مع 30 بالمئة في 2022. من جهتها، تخطّت أيضاً Bentayga Extended Wheelbase التوقّعات، حيث حصدت أكثر من ثلث الطلبات التي تلقّتها الشركة على المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، وذلك خلال سنة المبيعات الكاملة لها.
أما مجموعة المركبات الهجينة من Bentley فقد حافظت على شعبيتها، مع احتلال المملكة المتحدة للمرتبة الأولى بين الأسواق، حيث فضّل واحد من كل أربعة عملاء لطرازات Flying Spur وBentayga الخيار الهجين.
وبالنظر إلى الأداء على الصعيد الإقليمي، فقد استمرّت الظروف الصعبة في الأسواق. وعلى الرغم من النمو الإيجابي في منطقة آسيا-الباسيفيك (زيادة 5 بالمئة)، والشرق الأوسط، الهند وأفريقيا (زيادة 2 بالمئة)، إلا إن بعض الأسواق الرئيسية مثل الصين والمملكة المتحدة قد شهدت تراجعاً بنسبة 18 بالمئة لكلاهما.
ولقد استمر التوجُّه السائد في الإقبال على مركبات الـSUV، مع بقاء Bentayga الطراز رقم واحد لدى Bentley، وشكّل نسبة 44 بالمئة من إجمالي المبيعات وعزّز موقعه كالمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة الأكثر نجاحاً في العالم. إضافة لهذا، استمر الإقبال الدائم على سيارتَي Continental GT وGT Convertible، حيث شكّلتا ثلث المبيعات تقريباً عند نسبة 31 بالمئة، مع تسجيل Flying Spur، السيارة الفاخرة عالية الأداء رباعية الأبواب الأرقى في العالم، لنسبة 25 بالمئة من المبيعات الإجمالية.
ورغم الظروف التي تشهد الكثير من التحدّيات في مناطق رئيسية حول العالم، حافظت القارّة الأمريكية على موقعها كالسوق الدولي الأفضل مبيعاً. وبشكل ملفت، أصبحت الآن المملكة المتحدة، التي تُعدّ السوق الأم لشركة Bentley، المنطقة رقم واحد نسبياً في مبيعات الطرازات الهجينة، مع إقبال على اختيار الطرازات الهجينة لتشكّل نسبة 27 بالمئة من المبيعات في 2023.
تعليقاً على نتائج المبيعات الدولية، قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لدى Bentley Motors: "لم يكن سوق السيارات الفخمة منيعاً ضد الظروف كثيرة التحدّيات التي شهدتها الأسواق حول العالم خلال النصف الثاني من 2023. وعلى الرغم من هذا، تمكّنا من تحقيق ثالث أفضل نتيجة سنوية لنا بمبيعات التجزئة في تاريخ العلامة التجارية، ونحن ندخل 2024 مع قائمة طلبات طويلة. بناءً على هذا، كانت جودة مبيعاتنا أفضل بكثير، مع زيادات بارزة في الإصدارات الأعلى قيمة، وظهور نمو بارز في الطلب على خيارات التخصيص الحصرية."
وأكّد قائلاً: "نحافظ على تفاؤلنا الحذر للسنة أمامنا، مع استمرار الطلب الدولي القوي وفقاً للأسواق والطرازات، وبروز مستويات عالية من الاهتمام بطرازاتنا الهجينة، والمزيد غيرها الذي سيأتي هذا العام."
الأداء حسب المنطقة
2023 (٪ من مجمل المبيعات) 2022 (المبيعات) 2023 (المبيعات) السوق
28٪ 4,221 3,848 (-9٪) الأمريكيتان
22٪ 3,655 3,006 (-18٪) الصين، هونغ كونغ وماكاو
18٪ 2,809 2,376 (-15٪) أوروبا
16٪ 2,031 2,123 (+5٪) آسيا-الباسيفيك
9٪ 1,490 1,218 (-18٪) المملكة المتحدة
7٪ 968 989 (+2٪) الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا
100٪ 15,174 13,560 (-11٪) المجموع
* أنهت Bentley السنة مع وجود 235 وكيلاً لديها في 63 دولة.
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