حضانات جميرا العالمية تعلن عن افتتاح نادي جينس العائلي: مبادرة رائعة ودعم رائد لأولياء أمور الأطفال الصغار

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- Absolute Communication Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 يناير 2024 - تفخر حضانات جميرا العالمية (جينس) بالإعلان عن افتتاحها لنادي جينس العائلي حيث صُمِم هذا البرنامج الثوري ليعيد تعريف جانب دعم أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال تقديم مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحادثات التي يقودها الخبراء والتي ترمي إلى تمكين الآباء خلال رحلة تنشئة أطفالهم. أُطلق نادي جينس العائلي رسميًا في يناير 2024 بعد انقضاء مرحلة الإطلاق التمهيدي، والهدف من تصميم هذا النادي هو تقديم ورش عمل فريدة وحصرية في جميع فروع جينس. ستتناول هذه المبادرة مجموعة كبيرة من الموضوعات الحاسمة مثل الصحة والأبوة والتغذية والإسعافات الأولية والأمور الأكاديمية، علمًا بأن إمكانية الوصول الشاملة تضمن لأي ولي أمر مهتم الانضمام إلى النادي والاستفادة من عروضه.
يتميز نادي جينس العائلي بشموليته حيث إنه يرحب بالجميع، ليس فقط بالعائلات التي لديها أطفال في حضانة جميرا العالمية وذلك بهدف خلق شعور أوسع بالمجتمع والتعلم المشترك. في حين ظهرت أندية مماثلة في أسواق أخرى مثل المملكة المتحدة، فإن نادي جينس العائلي أصبح رائدًا من حيث إمكانية الوصول الإقليمي ونطاق العروض. هذه المبادرة أكبر من مجرد منصة تعليمية؛ إذ إنها تتعلق ببناء المجتمع. يمكن للوالدين أو الأجداد أو المربيات أو الأصدقاء أو الجيران أن يكونوا جزءًا من هذه الرحلة، و يقدم نادي جينس العائلي الدعم اللازم لمساعدة الآباء في مواجهة تحديات الحياة وجعل المجتمع مجتمعًا قويًا.
ذكرت كاترينا مانكاني، المدير الإداري في حضانات جميرا العالمية، الأسباب التي أدت إلى فتح هذا النادي.
"كأم جديدة في دبي، أعاني من نفس زوبعة العواطف مثل أي أم، وأنا أتفهم الليالي التي لا يكون فيها نومًا وفرحة مشاهدة الطفل وهو يخطو خطواته الأولى وتلك اللحظات الثمينة التي تثلج الصدر، وعليه فأن نادي جينس العائلي هو طريقتنا لتوسيع دائرة الدعم والمشاركة، دون أن الاقتصار على مشاركة المشورة فقط، إذ أنها تشمل أيضًا تلك الأفكار التي لا تقدر بثمن والتي تجعل الأبوة والأمومة أسهل قليلاً وأكثر إرضاءً. نحن نبني مجتمعًا يتشابك فيه الضحك والتعلم، وأنا أتطلع لرؤية كيف ستثري هذه المبادرة حياة العائلات في دبي وتأثيرها الإيجابي على حياتهم. هذا المشروع أكثر من مجرد مهمة؛ فهو يمثل شغفنا وتفانينا في حماية مستقبلنا معًا ".
وقالت سامينا خانياري، المدير العام لحضانات جميرا العالمية: "في نادي جينس العائلي، نحن نوفر مساحة تُسمع فيها أصوات الآباء وتواجه تحدياتهم بالحلول. يعكس متحدثونا والموضوعات المختارة بعناية تجارب الحياة الواقعية التي يواجهها الآباء يوميًا، فنحن نركز على فهم ما تحتاجه العائلات واختيار المتحدثين الذين لا يقومون بالتثقيف فحسب، بل يكونون مصدرًا للإلهام أيضًا. تمثل كل ورشة عمل وكل حديث خطوة نحو تمكين الآباء والأمهات في رحلة الأبوة والأمومة ومساعدتهم على خوض رحلتهم الجميلة لتربية أطفالهم. أرى أن نادي جينس العائلي أكثر من مجرد برنامج، فهو عبارة عن مجتمع يتم فيه معالجة مخاوف كل والد، ويتم فيه الاحتفال بكل نجاح، فهو المكان الذي نجتمع فيه معًا للنمو والتطور، ليس فقط كآباء، ولكن كعائلة ".
نظرًا لأن معظم الجلسات مجانية، يقدم النادي أيضًا بعض ورش العمل مدفوعة الأجر مثل ورش عمل الإسعافات الأولية المعتمدة وورش عمل سلسلة المربيات. يضع هذا المزيج الفريد من العروض حضانة جميرا العالمية في الطليعة من حيث رفاهية الوالدين في المنطقة، مما يجعلها عرضًا فريدًا في السوق. يمكن للوالدين الحريصين على الانضمام إلى النادي التواصل معنا عبر حساب النادي على إنستغرام: ومن خلال زيارة قسم الأخبار والفعاليات على موقع حضانة جميرا العالمية:
تمتد فترة التسجيل في ورش العمل المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وسيتلقى المسجلون رسائل تذكير بالفعاليات التي اشتركوا فيها.
لطالما طبق النادي نهجًا شاملًا تجاه العملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة. ونظرًا لأننا نعي حقيقة أن كل طفل فريد من نوعه، تغذي حضانة جميرا العالمية فضول الأطفال وتلهمهم للتعلم من خلال اللعب في بيئة آمنة وداعمة. لا ينصب التركيز على التميز الأكاديمي فحسب، بل أيضًا على تعزيز التطور الاجتماعي والعاطفي والجسدي والإبداعي، وتؤكد هذه الفلسفة على كل مبادرة تبنتها حضانة جميرا العالمية، بما في ذلك نادي جينس العائلي الجديد. لا يهدف النادي إلى تزويد أولياء الأمور بالمعرفة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق بيئة داعمة يشعر فيه الآباء بالدعم والتمكين ومن كونهم على اتصال. لذلك، سواء كنت أمًا أو أبًا أو جدًا أو مربية أو صديقًا أو جارًا، فإن النادي دعوك بترحابٍ شديد لتكون جزءًا من هذه الرحلة المثيرة.
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