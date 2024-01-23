مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والأكاديمية ا

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- Khaberni) خبرني - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف)، اليوم الثلاثاء مذكّرة تفاهم، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجالات دعم النظم الصحية، وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، وعن الاكاديمية المدير التنفيذي الدكتور محمد الطراونة.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في قطاع الصحة العامة، وتقديم الاستشارات لدعم المبادرات الصحية، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير واقع الصحة العامة والخدمات الصحية، كما تشمل الشراكة ايضا تسهيل تبادل الخبرات والطلبة وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات الصحية والاكاديمية.
وبيَّن السالم أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في الإدارة الصحية العامة من خلال توفير برامج تعليمية متخصصة يمكن من خلالها تنمية مهارات الإدارة الصحية لدى الطلبة، وتزويدهم
بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة،
مؤكدًا على الرؤية المشتركة لكل من الجانبين، والتي ترى تقاطعًا علميًا كبيرًا يمكن من خلاله ترسيخ التعاون المشترك بينهما.
وتعليقًا على أهميّة هذه الشراكة الاستراتيجية، أوضح الطراونة ضرورة تعزيز التثقيف والقدرات في مجال الصحة العامة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا لما تتمتع به من تجارب رائدة ومميزة، مبينًا أهمية تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بروح من التعاون والشراكة، ودعم الأنشطة والمبادرات المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.
والجدير بالذكر أن الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) هي مؤسسة تعليمية غير ربحية تختص بالتعليم والتدريب الموحد في مجال الصحة العامّة والموجه بشكل احترافي والقائم على الممارسة. وتهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الحاليّة والمتوقّعة وإقامة شراكات بين دول إقليم شرق المتوسّط (EMR) وتحقيق التآزر فيما بينها من أجل رفع مستوى التّثقيف وبناء القدرات في مجال الصحّة العامّة.
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