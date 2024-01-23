مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والأكاديمية ا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف)، اليوم الثلاثاء مذكّرة تفاهم، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجالات دعم النظم الصحية، وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، وعن الاكاديمية المدير التنفيذي الدكتور محمد الطراونة.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في قطاع الصحة العامة، وتقديم الاستشارات لدعم المبادرات الصحية، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير واقع الصحة العامة والخدمات الصحية، كما تشمل الشراكة ايضا تسهيل تبادل الخبرات والطلبة وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات الصحية والاكاديمية.



وبيَّن السالم أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في الإدارة الصحية العامة من خلال توفير برامج تعليمية متخصصة يمكن من خلالها تنمية مهارات الإدارة الصحية لدى الطلبة، وتزويدهم

بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة،

مؤكدًا على الرؤية المشتركة لكل من الجانبين، والتي ترى تقاطعًا علميًا كبيرًا يمكن من خلاله ترسيخ التعاون المشترك بينهما.

وتعليقًا على أهميّة هذه الشراكة الاستراتيجية، أوضح الطراونة ضرورة تعزيز التثقيف والقدرات في مجال الصحة العامة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا لما تتمتع به من تجارب رائدة ومميزة، مبينًا أهمية تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بروح من التعاون والشراكة، ودعم الأنشطة والمبادرات المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.



والجدير بالذكر أن الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) هي مؤسسة تعليمية غير ربحية تختص بالتعليم والتدريب الموحد في مجال الصحة العامّة والموجه بشكل احترافي والقائم على الممارسة. وتهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الحاليّة والمتوقّعة وإقامة شراكات بين دول إقليم شرق المتوسّط (EMR) وتحقيق التآزر فيما بينها من أجل رفع مستوى التّثقيف وبناء القدرات في مجال الصحّة العامّة.