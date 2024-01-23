فتح تحقيق رسمي ضد الاتحادين المغربي والكونغولي

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- Khaberni) خبرني - أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، عن إجراء تحقيق في أعقاب المباراة بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، التي أُقيمت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.
ووفقًا لبيان نشر على الموقع الرسمي للكاف: "تم فتح تحقيق رسمي ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الكونغولي بسبب الأحداث التي تلا المباراة بين المنتخبين".
وأشار البيان إلى أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حول هذا الأمر حتى اكتمال التحقيق.
وحين انتهت المباراة، الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، توجه مدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي، نحو قائد منتخب الكونغو، شانسيل مبيمبا، لمصافحته بعدما كان ينظر نحو السماء مشتكيا من "ظلم التحكيم"، لكن الأخير ترفع وسحب يده بقوة، ملوحا بما معناه أن الحكم تجاهل "الفار"، ثم قام بحركة بذيئة تجاه المدرب المغربي، الأمر الذي أشعل غضب بقية اللاعبين، الذين دخلوا في اشتباكات لفظية وبالأيدي.
وقال مبيمبا، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفاً: "لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".
وأضاف: "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا، سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، ولكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه".
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