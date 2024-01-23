فتح تحقيق رسمي ضد الاتحادين المغربي والكونغولي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، عن إجراء تحقيق في أعقاب المباراة بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، التي أُقيمت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

ووفقًا لبيان نشر على الموقع الرسمي للكاف: "تم فتح تحقيق رسمي ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الكونغولي بسبب الأحداث التي تلا المباراة بين المنتخبين".

وأشار البيان إلى أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حول هذا الأمر حتى اكتمال التحقيق.

وحين انتهت المباراة، الأحد، بالتعادل الإيجابي 1-1، توجه مدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي، نحو قائد منتخب الكونغو، شانسيل مبيمبا، لمصافحته بعدما كان ينظر نحو السماء مشتكيا من "ظلم التحكيم"، لكن الأخير ترفع وسحب يده بقوة، ملوحا بما معناه أن الحكم تجاهل "الفار"، ثم قام بحركة بذيئة تجاه المدرب المغربي، الأمر الذي أشعل غضب بقية اللاعبين، الذين دخلوا في اشتباكات لفظية وبالأيدي.

وقال مبيمبا، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفاً: "لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

وأضاف: "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا، سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، ولكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه".