هزار هوت كوتور تستعدّ لإطلاق مجموعة فساتين الزفاف لموسم خريف وشتاء 2024

دار الأزياء الراقية "هزار هوت كوتور"، العلامة التجارية الرائدة في ملابس الزفاف المميّزة بالأناقة المطلقة والتنفيذ الحِرفيّ الدقيق، تستعدّ لإطلاق مجموعة فساتين الزفاف لموسم خريف وشتاء 2024، والتي تحمل عنوان "العصر الذهبي"، والمرتقب الكشف عنها خلال "عرض هزار هوت كوتور المصغّر" المذهل الذي سيُقام يوم الجمعة 19 يناير 2024.

مجموعة فساتين الزفاف التي تضمّها تشكيلة "العصر الذهبي" هي بمثابة قصيدةٍ ترويها "دار هزار" بأسلوبها الفخم، وتشكل مساراً جديداً في مفاهيم وجماليات أزياء الزفاف، وترتقي بها إلى مستوىً غير مسبوق من الفخامة، بفضل تصاميم عصرية تتوّجها حِرفيةٌ متقنة. كلّ قطعة في هذه المجموعة تأتي شاهداً على الإبداع الذي تنفرد به هذه العلامة التجارية، حيث جرى تصميمها لاستحضار الأنوثة المطلقة، مع لمسةٍ عصرية تجسدها الفساتين المذهلة المزدانة بالريش وبطبقاتٍ من بتلات الحرير وأنسجة الدانتيل الدقيقة والتول المتلألئ.

تشكل مجموعة التصاميم المتنوّعة الحاضرة في هذا العرض المصغّر، احتفاليةً خاصة من "هزار هوت كوتور" بأناقة أزياء الزفاف، وكذلك بمفاهيم الفخامة العصرية، من خلال فساتين خيالية الشكل، مميّزة

بخطوطها البديعة ولمساتها الحديثة. تجسّد هذه المجموعة عمق الفخامة والتوازن الدقيق بين التصاميم الحديثة والإتقان والحِرفية التي تنفرد بها "دار هزار"، من خلال الجمع بسلاسةٍ بين الرقيّ والأناقة، وهو ما سيلمسه الحضور في هذا العرض الذي يشتمل على فساتين زفاف رائعة تناسب كل عروس، وتلبّي مختلف الأذواق العصرية.

تشتهر "هزار هوت كوتور" بتصاميمها المبتكرة وخدماتها الحصرية، وهي أكبر مبتكر ومنتج لفساتين الزفاف في منطقة الخليج. يقع البوتيك التابع لها في فيلا مبهرة على شاطئ البحر في دبي، ويضمّ مجموعةً واسعة من فساتين الزفاف الفريدة من نوعها، لكلٍّ منها تصميمه الفريد من نوعه، ويتمّ إنتاجه لمرةٍ واحدة فقط، بما يضمن حصول كل عروس على فستان زفافٍ حصريّ لا مثيل لها، يتوّج فرحة عمرها.

كلّ عروس تبحث عن فستان زفاف استثنائيّ بكل ما للكلمة من معنىً، ومصمّم خصيصاً لها، ومصنوع بأعلى معايير الحِرفية والعناية والاهتمام بأدقّ التفاصيل، ينتظرها "عرض هزار هون كوتور المصغّر"، الحدث المرتقب الذي طال انتظاره، والذي سيُقام في فيلا 476- جميرا 3- شارع الساقي؛ دبي، في 19 يناير، بدءاً من الساعة 5:30 مساءً. لا تفوّتوا حضور أمسية عنوانها الفخامة والأناقة المطلقة، تجسد تفاني "دار هزار" المشهود لها خلال مسيرة نجاحاتها المتواصلة، وتؤكد التزامها الثابت بنشر الجمال والإتقان في أبهى صورة. تتوفّر للضيوف خدمة صف السيارات، ما يعد بتجربةٍ ممتعة تقوم على الاهتمام والفخامة منذ لحظة وصولهم.













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