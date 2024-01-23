إصابة محمد قدوس بالصدمة بعد خروج غانا من كأس أمم إفريقيا

ظهر محمد قدوس نجم منتخب غانا، مصابًا بحالة من الصدمة، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، مساء أمس الإثنين، على يد منتخب موزمبيق.

وكان منتخب موزمبيق تعادل في الوقت القاتل مع نظيره الغاني 2/2، ليودع الأخير بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتذهب بطاقة التأهل إلى مصر وصيفة المجموعة، رفقة منتخب الرأس الأخضر صاحب الصدارة، حيث حول منتخب موزمبيق تأخره بهدفين أمام غانا لتعادل مثير، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 91، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 94، وكان فوز غانا يعني تأهله إلى دور الـ 16 بجانب الرأس الأخضر، ليتبقى أمام مصر حينها فرصة الصعود بين الأفضل لأصحاب المركز الثالث بالمجموعات، إلا أن تألق لاعبي موزمبيق ورعونة حارس مرمى غانا أهديا الفراعنة بطاقة التأهل، دون عناء.

جاء هدف موزمبيق الثاني الذي عادل النتيجة، من خطأ ساذج لحارس مرمى غانا في الدقيقة 94، حيث سدد لاعب موزمبيق الكرة صوب المرمى، وكانت في طريقها للخروج إلى ركلة مرمى، إلا أن حارس غانا لمس الكرة، ليحتسب حكم اللقاء ركلة ركنية لصالح موزمبيق، استغلها لاعبو الأخير لإحراز التعادل، ومن ثم أهدوا بطاقة التأهل إلى مصر على طبق من ذهب.

وحصل محمد قدوس على جائزة رجل المباراة رغم الهزيمة، حيث بدا مصابًا بالصدمة وحائرًا بشدة، بعد اللقاء، خلال إجراء حديث صحفي معه، لم يدرك ما يتعين عليه أن يقوله، وعندما سئل عما حدث في المباراة وسبب هذه النتيجة، دخل في حالة صمت لعدة ثوانِ بدت كالدهر، قبل أن يعلق: "لقد نفدت الكلمات، لا أعرف ماذا أقول، شكرًا.. شكراً لك".

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

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