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«يونايتد إيرلاينز» تتوقع خسائر كبيرة بسبب «737-9 ماكس»

1/23/2024 7:20:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» إنها تتوقع خسارة كبيرة في الربع الحالي حيث لا تزال العشرات من طائرات بوينج 737-9 ماكس متوقفة عن العمل.

وتوقعت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها خسارة فصلية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 0.35 دولار و 0.85 دولار في الربع الأول من عام 2024، بسبب تأثير إيقاف طائرات بوينج 737 ماكس 9. ولدى يونايتد 79 طائرة من هذا النوع.

وطلبت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية من شركات الطيران فحص سدادات الأبواب على طائرة بوينج 737 ماكس 9 بعد أن أدى حادث كاد أن يقع، إلى إخضاع هذا الطراز للتدقيق وزعزعة الثقة في شركة الطيران الأمريكية العملاقة.

وأصدرت شركة يونايتد نتائجها السنوية ونتائجها للربع الأخير أيضاً. وفي الربع الأخير من عام 2023، انخفضت أرباح يونايتد مقارنة بالعام السابق من 843 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. وهذا يعادل ربحاً للسهم المعدل بقيمة 2 دولار.

وارتفعت الإيرادات في قطاع الركاب بنسبة 11% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، بينما شهد قطاع الشحن انخفاضاً بنسبة 15%. وبصورة عامة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

وارتفعت أسهم يونايتد بأكثر من 7% في بعض الأحيان في الولايات المتحدة بعد ساعات التداول. وفي المتوسط، توقع المحللون انخفاض الأرباح في الربع الماضي. كما تجاوزت توقعات الأرباح المعدلة للسهم للعام بأكمله توقعاتهم بنطاق يتراوح بين 9 و 11 دولاراً.

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