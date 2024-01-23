مطار دبي يحلق بأحلام الزواج غير التقليدي

أعلن مطار دبي الدولي عن تقديمه تجربة خطوبة فريدة من نوعها بطريقة غير تقليدية، حيث يفتح مطار دبي الدولي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أبواباً للراغبين وسيتحول سقف مطار دبي الدولي إلى منصة تعلن بداية القصة والارتباط.

وأكد المطار أنه، لن تقتصر مفاجأة طلب الزواج على ذلك، إذ سيفوز المحظوظان بعد إتمام الزواج بفرصة الإقامة لليلة واحدة في جناح خاص في فندق مطار دبي الدولي.

ويمكن للراغبين من الاستفادة من هذه الفرصة والتجربة الفريدة مشاركة قصتهم للتأهل للحصول على فرصة عبر البريد الإلكتروني ...، ليتم اختيار القصة الفائزة.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة كرسالة ينقل مطار دبي الدولي من خلالها للعالم أجمع بأنه المكان الذي يجمع الناس وقصص الحب بجميع أشكالها.

وتحتفظ مطارات دبي بحق تعديل أو إلغاء المسابقة. تقتصر المشاركة على المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أو المسافرين الذين يغادرون من مطار دبي الدولي من مبنى المسافرين 3 يوم 10 فبراير قبل الساعة الخامسة مساءً. قد تطبق شروط وأحكام إضافية، وسيتم التواصل بهذا الخصوص مع الفائز، وسيكون آخر موعد لإرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني يوم 30 يناير الجاري.

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