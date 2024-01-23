وفاة نجم نادي تشيلسي السابق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، وفاة مهاجمه السابق تومي بالدوين عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.
وسجل بالدوين 92 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع تشيلسي، الذي توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، خلال فترة وجوده بقلعة ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.
وولد بالدوين في بلدة جيتشيد بإنجلترا، وانضم لتشيلسي قادمًا من منافسه اللندني أرسنال في سبتمبر 1966، وسجل هدفه الأول مع الفريق الأزرق في أكتوبر من نفس العام خلال لقاء تشيلسي ضد مضيفه مانشستر سيتي.
وأحرز اللاعب الراحل 17 هدفًا في موسمه الأول مع تشيلسي، ولعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1967، الذي خسره الفريق اللندني أمام جاره توتنهام هوتسبير.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN23012024000110011019ID1107756640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.