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وفاة نجم نادي تشيلسي السابق

1/23/2024 7:20:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، وفاة مهاجمه السابق تومي بالدوين عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وسجل بالدوين 92 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع تشيلسي، الذي توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، خلال فترة وجوده بقلعة ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وولد بالدوين في بلدة جيتشيد بإنجلترا، وانضم لتشيلسي قادمًا من منافسه اللندني أرسنال في سبتمبر 1966، وسجل هدفه الأول مع الفريق الأزرق في أكتوبر من نفس العام خلال لقاء تشيلسي ضد مضيفه مانشستر سيتي.

وأحرز اللاعب الراحل 17 هدفًا في موسمه الأول مع تشيلسي، ولعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1967، الذي خسره الفريق اللندني أمام جاره توتنهام هوتسبير.

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