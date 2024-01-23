بي 44 يحلق بـرمز البيور جير في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

اقتنص "بي 44" لفريق "ام 7" لقب شوط الرمز للبيور جير – فرخ فئة الشيوخ في اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ويختتم السبت المقبل.

وحل ثانياً "بي 38" لفريق النيف بفارق ضئيل عن البطل، فيما كان المركز الثالث من نصيب "بي 18" لفريق النيف أيضاً.

وفي شوط التلواح الأول للبيور جير – فرخ فئة الشيوخ حلق "جي ار 90" لفريق "اف 3” بالمركز الأول، فيما جاء ثانياً "واي ال إس 11" لفريق "واي ال اس"، واحتل "ايه 20" للفريق نفسه المركز الثالث في هذا الشوط المثير.

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للبيور جير – فرخ فئة الشيوخ إلي "جي ار 097" لفريق "اف 3"، فيما احتل المركز الثاني "بي 10" لفريق النيف؛

وجاء في المركز الثالث "جي ار 0127" لفريق "اف 3" .

واستكملت منافسات اليوم الثاني عشر بشوطي التلواح للبيور جير – جرناس فئة الشيوخ، وأسفرت المنافسات عن تحليق "طاغي" لفريق "اف 3" بلقب الشوط الأول فيما احتل المركز الثاني " "12" للفريق نفسه، وجاء ثالثاً "إكسبو" لفريق "ام 7"

وحلق الطير "13 كي ام" لفريق "اف 3"بلقب شوط التلواح الثاني للبيور جير – جرناس، وجاء ثانياً "بي 20" لفريق "اف 3 إس" وحل في المركز الثالث "منجز" لفريق "ام 7".

وتتواصل غدا البطولة بإقامة منافسات اليوم الثالث عشر الذي يشهد ثمانية أشواط، أربعة منها لفئة العامة بواقع شوطين للحر فرخ وجرناس، ومثلهما للشاهين فرخ وجرناس، وأربعة أشواط لفئة دول مجلس التعاون الخليجي بواقع شوطين للحر – فرخ وجرناس، ومثلهما للشاهين فرخ وجرناس.

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