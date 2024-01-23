الوحدة يواجه الاتفاق السعودي في نهائي دولية كرة القدم غداً

تختتم غداً الأربعاء، منافسات بطولة نادي الوحدة الدولية لكرة القدم، بمباراتين بين الوحدة والاتفاق السعودي على لقب البطولة، والزمالك المصري وأم صلال القطري على المركزين الثالث والرابع.

وتأهل الوحدة إلى النهائي بفوزه على الزمالك المصري 3 -1، كما فاز الاتفاق السعودي على أم صلال القطري 5-4 بركلات الترجيح.

وسيتم تتويج البطل بالكأس والميداليات الذهبية بعد نهاية المباراة المقررة على استاد آل نهيان في نادي الوحدة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال استعداداتها لختام المنافسات غداً الأربعاء، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز تواجد الجماهير لمتابعة فعاليات اليوم الختامي للبطولة التي تندرج ضمن أهداف النادي لتعزيز جاهزية الفريق الأول لكرة القدم للمراحل المتبقية من منافسات الموسم الحالي، من خلال التجارب القوية مع الفرق المشاركة

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